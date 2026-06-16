پوردهقان در گفتوگو با ایلنا:
خودروسازان برای جلوگیری از واردات پشت شعار «تولید داخلی» و «اشتغال» پنهان شدهاند/ انحصارطلبان مکاتبات و رایزنیهای خود را آغاز کردهاند
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مخالفتها با طرح تردد خودروهای وارداتی مناطق آزاد در استانهای شمالی گفت: انحصارطلبان داخلی به جای اینکه وقتشان صرف این شود که کیفیت را بالاتر ببرند و رقابتپذیری بیشتری داشته باشند، حتماً به سمت لابیها و رایزنیها و فشار آوردنها، میروند و پشت واژههایی مثل اینکه اشتغال در خطر میافتد و تولید داخلی و ملی در خطر میافتد خود را پنهان خواهند کرد. اینها حرفهایی است که همیشه پشت آن قایم شدهاند.
مصطفیپوردهقان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه پس از تفاهم استانهای شمالی برای تردد خودروهای وارداتی در مناطق آزاد بین شهرهای شمالی کشور صحبت از برخی از سنگاندازی در این میسر میشود، گفت: مطابق قانون مناطق آزاد مشکلی برای واردات خودرو وجود ندارند. چراکه تعرفهها کمتر است و افراد میتوانند ثبت سفارشهای خودروهای مختلف را انجام دهند؛ حتی خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی هم دچار اشکال بود که امروز این مسئله حتی در مورد خودروهای ۲۵۰۰ سیسی هم حل شد و مجوز واردات مناطق آزاد را پیدا کرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یک مسئلهای داشتیم که تردد خودروها بین مناطق آزاد و استانها بود که آن هم با رایزنی که انجام شد و نظر موافقی که مجلس هم در این مسئله داشت، حل شد و از این پس خودروهای وارداتی از مناطق آزاد میتوانند در استانهای شمالی و شمالغربی به صورت بین استانی و در چندین استان تردد داشته باشند.
وی تاکید کرد: یک موضوعی که وجود دارد این است که طبیعتاً این کار آثارش را روی افرادی که افکار انحصاری در حوزه تولید خودرو دارند، خواهد گذاشت و آنها طبیعتاً میدانند که این شرایط بسیار عالی که برایشان پیش آمده در قبال انحصار تولید خودرو و جلوگیری کردن از واردات خودرو بوده و قرار است با این تصمیمات این انحصار دچار مسئله شود و طبیعی است که به هر حال مخالف هستند، مکاتبات مختلفی هم کردهاند و رایزنیهایی را شروع کردند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آن چیزی که برای ما مهم است این است که در نهایت کاری کنیم که رفاه مردم و رضایت مردم را به همراه داشته باشد و حتماً مدافع این هستیم که این اتفاق رقم بخورد و اجازه ندهیم که مافیای خودرو و انحصارطلبان حوزه خودرو و افرادی که به هر حال مخالف واردات خودرو هستند، جلوی رضایت و رفاه مردم بایستند.
پوردهقان در پاسخ به اینکه این اتفاق چقدر میتواند باعث شود که خودروسازهای داخلی کیفیتشان را بالاتر ببرد، گفت: اصولاً رقابت مقولهای است که منجر به افزایش کیفیت و کاهش قیمت میشود. کلاً مقوله رقابت این اتفاق را در همه بازارها رقم میزند.
وی تاکید کرد: در بازار خودرو به واسطه این انحصار شدید که در بازار وجود دارد، دو خودروساز برتر کشور هر خودرویی را با هر کیفیت، هر ایمنی و هر قیمتی ارائه میدهند و صفهای میلیونی هم برایشان پهن است، طبیعی است که این شرایط برایشان خوب است و نمیخواهند این وضعیت از بین برود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حتماً این موضوع منجر به این میشود که یک تکانی به این دو خودروساز و تولیدکنندههای داخلی وارد شود و مردم در دوراهی انتخاب بین این خودروها قطعاً به سمت جسن با کیفیتتر با قیمت معقولتر خواهند رفت. به واسطه اینکه تعرفههای بسیار کمتری در مناطق آزاد وجود دارد، قیمتها هم رقابتیتر است و با یک مبلغ بسیار کمتری میتوانند خودروهای برتری را سوار شوند.
وی با بیان اینکه امیدوارم که این اتفاق منجر به این شود که خودروساز داخلی خودش را با کیفیت بهتر و ایمنی بالاتر بهروز کند، اظهار کرد: هرچند که خیلی اعتقادی به این موضوع ندارم که خیلی اتفاق خوبی در این موضوع بیفتد؛ احتمالا اینها بیشترین وقت خود را در جهت جلوگیری از این اتفاقات خواهند گذاشت، به جای اینکه وقتشان صرف این شود که کیفیت را بالاتر ببرند و رقابتپذیری بیشتری داشته باشند، حتماً به سمت لابیها و رایزنیها و فشار آوردنها، میروند و پشت واژههایی مثل اینکه اشتغال در خطر میافتد و تولید داخلی و ملی در خطر میافتد خود را پنهان خواهند کرد. اینها حرفهایی است که همیشه پشت آن قایم شدهاند.
پوردهقان تاکید کرد: چیزی که واقعیت است این است که دیگر فضای حاکم بر کشور آن حرفها و توجیهات قبل را نمیپذیرد و قطعاً پشت سر رقابت خواهد ایستاد.