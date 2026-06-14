شمارش معکوس برای بهرهبرداری از شریان جدید انتقال گاز کشور
پروژه راهبردی خط لوله ۵۶ اینچ میاندوآب–عجبشیر، بهعنوان یکی از طرحهای کلیدی توسعه شبکه انتقال گاز کشور، با عبور از مجموعهای از چالشهای فنی، اجرایی و حقوقی، به مراحل پایانی اجرا نزدیک شده است و طبق برنامهریزی انجامشده تا پایان آبان امسال بهرهبرداری خواهد شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بهنام میرزایی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، با اشاره به پیشرفت حدود ۹۶ درصدی این پروژهگفت: خط لوله ۵۶ اینچ میاندوآب–عجبشیر به طول حدود ۹۹ کیلومتر و با ظرفیت انتقال روزانه ۹۸ میلیون مترمکعب گاز، نقش مهمی در تقویت پایداری شبکه انتقال گاز در شمالغرب کشور، ارتقای امنیت انرژی صنایع منطقه و توسعه زیرساختهای صادراتی ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به پیچیدگیهای فنی پروژه افزود: برای نخستین بار در صنعت گاز کشور، در این پروژه از لولههای کلاس D استفاده شده است؛ لولههایی با الزامهای ویژه مهندسی که فرایند ساخت، حمل، جوشکاری و اجرای آنها، در مقایسه با سایر کلاسهای خطوط لوله حساسیت و پیچیدگی بیشتری دارد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه داد: به دلیل شرایط خاص توپوگرافی و عوارض طبیعی منطقه، مسیر خط لوله در طول حدود ۱۰۰ کیلومتر نزدیک به ۱۰۰ مرتبه تغییر آرایش و مسیر داشته که این موضوع، نیازمند مدیریت یکپارچه، مهندسی دقیق و تصمیمگیری لحظهای در طول اجرای پروژه بوده است.
میرزایی بخش مهمی از چالشهای اجرایی پروژه را مرتبط با تملک اراضی و مسائل حقوقی دانست و گفت: حلوفصل مسائل مرتبط با تملک اراضی و تعامل با ذینفعان محلی، از گلوگاههای اصلی اجرای پروژه به شمار میرفت که با پیگیری مستمر و هماهنگیهای اجرایی مدیریت شد.
وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: تأمین لوله و تجهیزات پروژه سهم قابل توجهی از منابع مالی طرح را به خود اختصاص داده و مدیریت جریان نقدینگی و تأمین مالی پروژه، از مهمترین چالشهای اجرایی آن بوده است؛ بااینحال، پروژه با برنامهریزی منسجم و تلاش شبانهروزی عوامل اجرایی، اکنون در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تأکید بر آثار منطقهای این پروژه بیان کرد: اگرچه این خط لوله از مجاورت شهرستانهای میاندوآب، ملکان، بناب و عجبشیر عبور میکند، اما منافع آن محدود به این مناطق نیست و با تقویت شبکه دیسپچینگ و پایداری فشار گاز، بخش وسیعی از شمالغرب کشور از مزایای این پروژه بهرهمند خواهند شد.
میرزایی افزود: این پروژه افزونبر تقویت امنیت انرژی و پایداری تأمین گاز در بخش خانگی، زمینه پشتیبانی بهتر از صنایع، توسعه زیرساختهای منطقهای و ارتقای ظرفیت انتقال گاز در شمالغرب کشور را نیز فراهم میکند.
وی در پایان با اشاره به برنامه زمانبندی اجرای طرح یادآور شد: پروژه در چهارچوب برنامه اجرایی و حتی پیش از زمان پیشبینیشده در مسیر بهرهبرداری قرار دارد و امید میرود با تکمیل نهایی آن پیش از آغاز فصل سرد، گام مؤثری برای افزایش پایداری شبکه انتقال گاز و ارتقای امنیت انرژی کشور برداشته شود.