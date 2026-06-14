به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بهنام میرزایی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، با اشاره به پیشرفت حدود ۹۶ درصدی این پروژهگفت: خط لوله ۵۶ اینچ میاندوآب–عجب‌شیر به طول حدود ۹۹ کیلومتر و با ظرفیت انتقال روزانه ۹۸ میلیون مترمکعب گاز، نقش مهمی در تقویت پایداری شبکه انتقال گاز در شمال‌غرب کشور، ارتقای امنیت انرژی صنایع منطقه و توسعه زیرساخت‌های صادراتی ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های فنی پروژه افزود: برای نخستین‌ بار در صنعت گاز کشور، در این پروژه از لوله‌های کلاس D استفاده شده است؛ لوله‌هایی با الزام‌های ویژه مهندسی که فرایند ساخت، حمل، جوشکاری و اجرای آن‌ها، در مقایسه با سایر کلاس‌های خطوط لوله حساسیت و پیچیدگی بیشتری دارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه داد: به‌ دلیل شرایط خاص توپوگرافی و عوارض طبیعی منطقه، مسیر خط لوله در طول حدود ۱۰۰ کیلومتر نزدیک به ۱۰۰ مرتبه تغییر آرایش و مسیر داشته که این موضوع، نیازمند مدیریت یکپارچه، مهندسی دقیق و تصمیم‌گیری لحظه‌ای در طول اجرای پروژه بوده است.

میرزایی بخش مهمی از چالش‌های اجرایی پروژه را مرتبط با تملک اراضی و مسائل حقوقی دانست و گفت: حل‌وفصل مسائل مرتبط با تملک اراضی و تعامل با ذی‌نفعان محلی، از گلوگاه‌های اصلی اجرای پروژه به‌ شمار می‌رفت که با پیگیری مستمر و هماهنگی‌های اجرایی مدیریت شد.

وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: تأمین لوله و تجهیزات پروژه سهم قابل‌ توجهی از منابع مالی طرح را به خود اختصاص داده و مدیریت جریان نقدینگی و تأمین مالی پروژه، از مهم‌ترین چالش‌های اجرایی آن بوده است؛ بااین‌حال، پروژه با برنامه‌ریزی منسجم و تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، اکنون در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تأکید بر آثار منطقه‌ای این پروژه بیان کرد: اگرچه این خط لوله از مجاورت شهرستان‌های میاندوآب، ملکان، بناب و عجب‌شیر عبور می‌کند، اما منافع آن محدود به این مناطق نیست و با تقویت شبکه دیسپچینگ و پایداری فشار گاز، بخش وسیعی از شمال‌غرب کشور از مزایای این پروژه بهره‌مند خواهند شد.

میرزایی افزود: این پروژه افزون‌بر تقویت امنیت انرژی و پایداری تأمین گاز در بخش خانگی، زمینه پشتیبانی بهتر از صنایع، توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای و ارتقای ظرفیت انتقال گاز در شمال‌غرب کشور را نیز فراهم می‌کند.

وی در پایان با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای طرح یادآور شد: پروژه در چهارچوب برنامه اجرایی و حتی پیش از زمان پیش‌بینی‌شده در مسیر بهره‌برداری قرار دارد و امید می‌رود با تکمیل نهایی آن پیش از آغاز فصل سرد، گام مؤثری برای افزایش پایداری شبکه انتقال گاز و ارتقای امنیت انرژی کشور برداشته شود.

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