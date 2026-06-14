به گزارش ایلنا؛ محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، گفت: تاکنون شکایت قابل توجهی از عدم پرداخت مطالبات از سوی ایران‌خودرو به این انجمن گزارش نشده است.

وی افزود: در مقایسه با گذشته، پرداخت‌ها نظم بهتری پیدا کرده و رضایت قطعه‌سازان افزایش یافته است.

به گفته او، در دوره‌های پیشین مدیریت دولتی، تأخیرهای چندماهه در پرداخت مطالبات امری رایج بود، اما اکنون روند پرداخت‌ها منظم‌تر شده است.

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، نیز دوره اخیر مدیریت ایران‌خودرو را «دورانی طلایی» برای همکاری با زنجیره تأمین توصیف کرد و گفت: برقراری نظم و عدالت در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در شرایطی که اقتصاد کشور با شدیدترین نوسانات، رکود و چالش‌های متعدد مواجه بوده، کم‌سابقه و مثال‌زدنی است.

وی در واکنش به برخی اظهارات مطرح‌شده درباره احتمال تبعیض در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اظهار کرد: قطعه‌سازانی که به‌صورت مستقیم با ایران‌خودرو همکاری دارند و از نزدیک در جریان نحوه پرداخت‌ها قرار دارند ارزیابی مثبتی از شرایط دارند. کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند، به اندازه فعالان حاضر در زنجیره تأمین که در جریان جزئیات عملیاتی این همکاری‌ها نیستند.

مهدی عیوض‌پور، از فعالان صنعت قطعه‌سازی، نیز گفت: در حال حاضر معمولاً یک تا دو بار در ماه پرداخت انجام می‌شود، در حالی که در گذشته گاهی چند ماه هیچ پرداختی صورت نمی‌گرفت.

وی افزود: اگرچه رشد هزینه‌های تولید همچنان فشار زیادی بر قطعه‌سازان وارد می‌کند، اما حفظ نظم پرداخت‌ها در شرایط فعلی نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در تولید و کاهش مشکلات نقدینگی واحدهای کوچک و متوسط داشته است.

نرگس صفاری، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی استان تهران، نیز اظهار کرد: پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، روند پرداخت مطالبات منظم‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شده و این موضوع به ثبات بیشتر زنجیره تأمین کمک کرده است.

به گفته وی، هرچند فشار ناشی از افزایش هزینه‌های تولید همچنان ادامه دارد، اما بهبود جریان پرداخت‌ها از تشدید بحران نقدینگی در بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی جلوگیری کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، پیش‌تر نسبت به احتمال اولویت یافتن پرداخت مطالبات شرکت‌های وابسته به سهامداران اصلی ایران‌خودرو هشدار داده و خواستار نظارت بیشتر بر روند پرداخت‌ها شده بود.

با این حال، فعالان صنعت قطعه‌سازی معتقدند عملکرد ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه مدیریت پرداخت‌ها، ارتباط با زنجیره تأمین و نظم مالی، نسبت به گذشته بهبود محسوس داشته و به افزایش ثبات در شبکه تأمین قطعات منجر شده است.

واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی نتایج ملموسی در ماه های اخیر داشته به طوری که تولید این شرکت در مقایسه با رقبا در وضعیت بسیار بهتری قرار گرفته اما برخی طیف های سیاسی که طرفدار الگوی اقتصاد دولتی هستند حملات گسترده ای را به فرایند خصوصی سازی صورت داده‌اند.

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