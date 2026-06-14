تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان تصویب شد
معاون وزیر صمت گفت: افزایش سقف تسهیلات برای خودروسازان پیگیری شده و ۵۰ همت برای گروه خودروسازی سایپا و ۵۰ همت برای ایرانخودرو نهایی شده است که طی روزهای آینده مصوبه آن ابلاغ خواهد شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از تصویب ۱۰۰ همت تسهیلات برای دو خودروساز بزرگ کشور به منظور پرداخت مطالبات قطعهسازان خبر داد و گفت: با اجرای این مصوبه بخش قابل توجهی از مشکلات نقدینگی واحدهای قطعهسازی برطرف خواهد شد.
وی در جلسه بررسی و رفع مشکلات واحدهای قطعه سازان استان های قزوین و آذربایجان شرقی اظهار کرد: مطالبات و موضوعات حاکمیتی را پیگیری خواهیم کرد و انتظار داریم مسائل و چالشهای واحدهای تولیدی به صورت مصداقی مطرح شود تا بتوان برای رفع آنها تصمیمگیری کرد.
وی افزود: افزایش سقف تسهیلات برای خودروسازان پیگیری شده و ۵۰ همت برای گروه خودروسازی سایپا و ۵۰ همت برای ایرانخودرو نهایی شده است که طی روزهای آینده مصوبه آن ابلاغ خواهد شد تا در مسیر پرداخت مطالبات قطعهسازان مورد استفاده قرار گیرد.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: در ماههای گذشته چالشهایی در مجموعه سایپا ایجاد شد که در کمیته خودرو مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. پیشبینی میشود طی ۲۰ روز آینده بخشی از این مشکلات برطرف شود.
رئیس هیئت عامل ایدرو تأکید کرد: قطعهسازان استانهای قزوین و آذربایجان شرقی در اولویت پرداخت مطالبات قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه با قدردانی از فعالان حوزه تولید گفت: تولیدکنندگان، جانفدایان واقعی اقتصاد کشور هستند و باید از آنها حمایت شود.
مقیمی همچنین درباره تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی اظهار کرد: در جلسات تخصصی، ارز مورد نیاز برای تولید و خدمات پس از فروش پیشبینی شده است، اما لازم است موضوع توسعه واحدهای تولیدی نیز در این برنامهها مورد توجه قرار گیرد.