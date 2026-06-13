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کیفیت آب در ایران ۲۰ واحد بالاتر از میانگین جهانی

کیفیت آب در ایران ۲۰ واحد بالاتر از میانگین جهانی
کد خبر : 1798356
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وزیر نیرو با اشاره به جدیدترین گزارش بانک جهانی، از جایگاه برتر ایران در شاخص دسترسی به آب شرب شهری و روستایی خبر داد و گفت: رونمایی از آزمایشگاه‌های سیار آب و فاضلاب، گامی مؤثر برای ارتقای پایش کیفیت آب، افزایش سرعت خدمات‌رسانی و تحقق عدالت در دسترسی به آب باکیفیت در مناطق شهری و روستایی کشور است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی‌آبادی در مراسم رونمایی از آزمایشگاه‌های سیار آب و فاضلاب کشور، با اشاره به عملکرد صنعت آب در زمان جنگ و شرایط بحرانی، گفت: کارکنان صنعت آب، جهادگرانی هستند که همواره نگران کیفیت آب و پایداری آن بوده‌اند و در زمان جنگ با تلاش و همت خود، پایداری آن را تأمین کردند.

علی‌آبادی با اشاره به گزارش بانک جهانی افزود: بنابر جدیدترین گزارش بانک جهانی که بر اساس شاخص‌های توسعه جهانی تعریف شده است، ایران در حوزه دسترسی به آب شرب در بخش شهری و روستایی در جهان و میان کشورهای منطقه در میان صدرنشینان جدول قرار دارد.

علی آبادی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره وضعیت کیفیت آب کشور افزود: براساس نمودارهای مقایسه‌ای جهانی، ایران با کسب امتیاز ۹۴ از ۱۰۰ در حوزه کیفیت آب در جایگاه بسیار مطلوبی قرار دارد؛ در حالی که میانگین جهانی در این شاخص حدود ۷۴ است.

وزیر نیرو با اشاره به تغییرات اقلیمی تصریح کرد: تغییر اقلیم در کشور ما بسیار موثر بود به طوری که امسال نسبت به سال گذشته دو درجه گرمتر می شود بنابراین باید اقدامات سازگاری صورت گیرد، ما در صنعت برق آماده ورود به آستانه تحولات تازه هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به تغییرات اقلیمی و تحولات سیاسی و اجتماعی، باید اقدامات متناسب با شرایط زیست محیطی کشور در دستور کار قرار بگیرد. از جمله اینکه مثلا در مرکز کشور دریاچه ایجاد  کنیم. استفاده از آب‌های ساحلی و کاهش مصرف از روش‌های مؤثر هستند. اقلیم کشور پیرو این موضوعات در حال تغییر است و مدیریت مصرف، بهینه‌سازی مصرف، تغییر الگوی مصرف و بازچرخانی آب از جمله اقدامات ضروری به شمار می‌رود.

علی آبادی با اشاره به رونمایی از خودروهای آزمایشگاه سیار گفت: این خودروها که امروز رونمایی شدند، سرعت عمل در پایش کیفیت آب را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند و می‌توانند مناطق روستایی و دوردست را پوشش دهند. همچنین با تماس مردم در صورتی که شک به کیفیت آب داشتند، به صورت رایگان کنترل کیفی آب را انجام خواهد شد تا اطمینان کامل برای مشترکان ایجاد شود. این اقدام گامی مؤثر در جهت عدالت در دسترسی به آب باکیفیت در تمام نقاط کشور است.

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