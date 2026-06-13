مسعود سلیمانی در گفتگو با ایلنا تاکید کرد؛
ضرورت تشکیل قرارگاه جنگی به منظور تأمین موادغذایی
الزام نگاه راهبردی به مسیرهای جایگزین تجاری
دبیر انجمن آجیل، خشکبار و ادویه ایران با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی جهادی در مدیریت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، گفت: در شرایط ویژه کنونی باید با بهرهگیری از مسیرهای تجاری جایگزین و حمایت هدفمند دولت، از بروز کمبود و اختلال در بازار جلوگیری کرد.
مسعود سلیمانی، دبیر انجمن آجیل، خشکبار و ادویه ایران، در حاشیه نخستین رویداد تخصصی «لجستیک، کریدورها و ظرفیتهای جدید واردات و صادرات» در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: کمیسیون آموزش و پژوهش انجمن در راستای ارائه خدمات آموزشی به اعضاء، دورههای تخصصی متعددی را بهصورت رایگان طراحی کرده است.
وی افزود: سرفصلهای آموزشی و پژوهشی این دورهها توسط کمیسیون آموزش تدوین شده و نخستین رویداد با محوریت بررسی ظرفیتهای جدید واردات و صادرات برگزار شده است؛ موضوعی که در شرایط فعلی به یکی از مهمترین دغدغههای تأمینکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور تبدیل شده است.
تأمین پایدار کالاهای اساسی اولویت اصلی است
سلیمانی با بیان اینکه موضوع تأمین کالاهای اساسی در تمامی جلسات مرتبط در اتاقهای بازرگانی و نهادهای دولتی مورد توجه قرار دارد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشستها، انتقال دانش و ارائه راهکارهای عملی برای حفظ جریان تأمین کالا در کشور است تا بتوانیم در کنار مسئولان و فعالان اقتصادی، از بروز کمبود در بازار جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: در شرایط خاص کنونی باید اطمینان حاصل شود که از کالاهای اساسی گرفته تا سایر کالاهای ضروری، نیازهای مردم بهدرستی تأمین شود و بازار کشور با کمبود مواجه نشود.
ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین تجاری
دبیر انجمن آجیل، خشکبار و ادویه ایران با اشاره به تأثیر جنگ اخیر بر زیرساختهای تجاری کشور گفت: برخی گمرکات و بنادر جنوبی کشور دچار آسیب شدهاند و این شرایط ممکن است فرآیند واردات و صادرات را حتی پس از پایان درگیریها با چالش مواجه کند.
وی افزود: به همین دلیل باید با نگاه راهبردی، مسیرهای جایگزین تجاری از طریق پاکستان، چین، قزاقستان، افغانستان، روسیه، بندر مرسین ترکیه و عراق مورد توجه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند با آگاهی بیشتر، فعالیت خود را ادامه دهند.
سلیمانی تأکید کرد: هدف ما این است که اجازه ندهیم چرخ تجارت کشور متوقف شود و بتوانیم حتی در شرایط بحرانی، روند تأمین کالا را حفظ کنیم.
دولت باید با رویکرد جهادی وارد عمل شود
وی با بیان اینکه در شرایط بحرانی نمیتوان با سازوکارهای معمول و بروکراسی رایج عمل کرد، افزود: برخی بخشنامهها و تصمیمات همچنان براساس شرایط عادی کشور تدوین میشوند، در حالی که اکنون نیازمند رویکردی جهادی هستیم.
دبیر انجمن آجیل، خشکبار و ادویه ایران تصریح کرد: کاهش جرایم و هزینههای تحمیلی به تولیدکنندگان، تأمینکنندگان و صادرکنندگان و همچنین تسهیل فرآیندهای اجرایی میتواند به استمرار فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا از شرکتهای بزرگ حوزه حملونقل و لجستیک دعوت شده است تا ظرفیتها و پیشنهادهای خود را برای حمایت از فعالان اقتصادی ارائه کنند.
تشکیل قرارگاه جنگی موادغذایی ضروری است
سلیمانی با اشاره به افزایش تقاضا در آستانه ماه محرم گفت: ممکن است ذخایر فعلی برای یک یا دو ماه آینده پاسخگو باشد، اما نباید صرفاً به شرایط کوتاهمدت توجه کرد و لازم است برنامهریزی بلندمدت انجام شود.
وی افزود: در چنین شرایطی دولت باید حمایتهای لازم را از طریق پرداخت یارانه و اجرای سیاستهای حمایتی انجام دهد تا فشار مضاعفی به مصرفکنندگان وارد نشود.
دبیر انجمن آجیل، خشکبار و ادویه ایران با اشاره به بدهیهای دولت به بخش خصوصی اظهار کرد: دولت بهصورت رسمی بخشی از بدهیهای خود به فعالان اقتصادی را پذیرفته و ضروری است این مطالبات بهتدریج پرداخت شود تا توان بخش خصوصی برای تأمین کالا حفظ شود.
وی تأکید کرد: واقعاً باید یک «قرارگاه جنگی مواد غذایی» در کشور تشکیل شود تا تصمیمگیریها با سرعت بیشتری انجام شده و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم بدون وقفه ادامه یابد.
افزایش هزینههای حملونقل بر قیمتها تأثیر گذاشته است
سلیمانی درباره وضعیت قیمت کالاها نیز گفت: افزایش هزینههای حملونقل، خدمات لجستیکی، ریسکهای تجاری و سایر هزینههای مرتبط، بر قیمت تمامشده کالاها تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: اگرچه آمار دقیقی از میزان افزایش قیمت برخی اقلام در اختیار ندارم، اما واقعیت این است که قیمتها افزایش یافته و برای کنترل بازار باید اقدامات حمایتی سریع و مؤثری صورت گیرد.
تسهیل تأمین ارز برای کالاهای ضروری
دبیر انجمن آجیل، خشکبار و ادویه ایران در پایان با اشاره به اقدامات اخیر وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: بر اساس نامهای که به معاون ارزی بانک مرکزی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ارسال شده، امکان بهرهمندی ۱۰۱ قلم کالای جدید از محل ارز حاصل از صادرات فراهم شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری میان دولت و بخش خصوصی، شرایط لازم برای حفظ رونق تجارت و تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز کشور فراهم شود.