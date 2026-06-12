۴۰۰ دستگاه وانت آریسان ۲ ایرانخودرو در بورس کالا عرضه میشود
در ادامه عرضه محصولات ایرانخودرو در بورس کالا، ۴۰۰ دستگاه وانت آریسان۲ روز سهشنبه ۲۶ خردادماه روی تابلوی تالار خودرو قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از ایکوپرس- براساس اطلاعیه عرضه بورس کالا، این خودرو با قیمت پایه ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و در قالب کد عرضه ۱۲۵۱۴۹۹ در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
مطابق برنامه اعلامشده، تاریخ تحویل خودروهای عرضهشده ۷ مردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده و متقاضیان برای شرکت در فرآیند خرید باید معادل ۱۰ درصد قیمت پایه را به عنوان پیشپرداخت در حساب وکالتی خود نزد یکی از کارگزاران بورس کالا مسدود کنند.
پس از انجام معامله و نهایی شدن خرید، متقاضیان موظف هستند در مهلت مقرر نسبت به پرداخت هزینه الزامات قانونی (بیمه ، مالیات و ...) اقدام کنند.
همچنین خریداران می توانند برای انجام مراحل تحویل، نمایندگی مجاز مورد نظر خود را انتخاب کنند.
براساس ضوابط بورس کالا، در صورت عدم پرداخت الزامات قانونی در بازه زمانی تعیینشده، معامله ابطال شده و مبلغ پیشپرداخت پس از کسر جرایم و کارمزدهای قانونی به حساب خریدار بازگردانده خواهد شد.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط خرید و فرآیند عرضه، به وبسایت رسمی شرکت ایرانخودرو به نشانی ikco.ir مراجعه کنند.