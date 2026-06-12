تخصیص ۳۵۰ میلیون لیتر گازوئیل به صنایع

به گزارش ایلنا، عزت الله زارعی درباره تخصیص نیافتن سهمیه سوخت واحد‌های صنعتی و معدنی، افزود: بخش سوخت شامل صنعت و معدن می‌شود، سوخت بخش معدن هم به دو قسمت زغال سنگ و سایر معادن تقسیم می‌شود؛ سهمیه بندی سوخت با شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی هماهنگ شده است، برای دیزل ژنراتور صنایع معدنی به غیر از زغال سنگ، ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل پیش بینی شده است و برای حوزه زغال سنگ به دلیل استفاده از سوخت در تهویه معادن، سهمیه بیشتری در مقایسه با زغال سنگ تخصیص یافته است.



سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تخصیص سهمیه سوخت واحد‌های صنعتی، گفت: سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۵۰ میلیون لیتر گازوئیل ویژه دیزل ژنراتور صنایع پیش بینی شده بود از این میزان ۲۹۶ میلیون لیتر گازوئیل در واحد‌های صنعتی مصرف شده است، اما امسال با توجه به پیش بینی رشد ۲۰ درصدی، درخواست این وزارتخانه تخصیص همان ۳۵۰ میلیون لیتر برای تامین سوخت دیزل ژنراتور واحد‌های صنعتی است.

به گفته زارعی، واحد‌های صنعتی برای تخصیص سهمیه گازوئیل دیزل ژنراتور‌ها در سامانه‌ای به نام صدف ثبت نام کنند و با نصب کنتور‌های هوشمند اندازه گیری کارکرد، سهمیه خود را دریافت کنند.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تولیت صنعت، سیاستگذاری‌های لازم را در زمینه تامین سوخت صنایع اتخاذ کرده و هماهنگی‌های لازم را با شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی انجام داده است.

سخنگوی وزارت صمت درباره اولویت دهی دولت به قطعی برق صنایع کشور، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید و صنعت کشور به دنبال آن است که قطعی برق صنایع، خط قرمز دولت باشد و خوشبختانه رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهور تاکید داشتند که قطعی برق صنایع خط قرمز باشد و حتی الامکان نباید اجازه داده شود برق واحد‌های صنعتی قطع شود.

زارعی با اشاره به اینکه دستگاه تخصصی ذیربط برای جلوگیری از خاموشی ها، باید اهتمام لازم را داشته باشد، ادامه داد: متاسفانه دستگاه تخصصی رویکرد خود را متناسب با دستور رئیس جمهوری مبنی بر خط قرمز بودن قطع برق صنایع تغییر نداده است و با رویکرد‌های گذشته روند قطع برق صنایع در اولویت اول قرار گرفته است.

وی گفت: انتظار وزارت صنعت، معدن و تجارت از متولیان تامین برق صنایع این است که اهتمام به دستور رئیس جمهور داشته باشند البته جلسات مستمری در حال برگزاری است و همین هفته نشستی مشترک با موضوع خاموشی واحد‌های صنعتی برگزار خواهد شد.