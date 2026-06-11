به گزارش ایلنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابوذر شیرودی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در این نشست با بیان اینکه خوشبختانه تعامل خوبی بین وزارت راه و شهرسازی، شرکت فرودگاه‌ها، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی وجود دارد گفت: باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.

شیرودی افزود: با توجه به محدودیت‌های موجود شرکت های هواپیمایی باید به ضوابط و مقررات توجه جدی داشته باشند و با انجام به موقع پروازهای خود در فرودگاههای کشور، رعایت نظم و انضباط را در صنعت سرلوحه کار خود قرار دهند.

ضرورت تشکیل کارگروه مشترک شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواپیمایی

مرتضی دهقان سرپرست شرکت فرودگاه‌ها در این‌ نشست با اشاره به اهمیت رعایت نظم و انضباط در فرودگاه‌های کشور افزود: با توجه به ایمنی پروازها و دستورالعمل های صادره برنامه ریزی برای انجام پروازها بر اساس رویه های بین المللی طبق مجوزهای صادره سازمان هواپیمایی کشوری باید مورد توجه جدی شرکت های هواپیمایی قرار گیرد.

سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه ارتقای سیستم های نظارتی بر اساس پروتکل‌های بین المللی، با توجه به ظرفیت های داخلی باید در اولویت انجام پروازها در فرودگاه‌ها قرار گیرد، گفت: برای تسهیل و ایمنی پروازها بازنگری در قوانین و مقررات صنعت هوانوردی کشور ضروری است تا از فرصت های پیش آمده به نفع توسعه صنعت به خوبی استفاده شود.

دهقان از ضرورت تشکیل کارگروه مشترک شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری خبرداد و گفت: با تشکیل این کارگروه تخصصی و استمرار فعالیت آن و نظم بخشی پروازها در فرودگاههای کشور، بسیاری از مشکلات و چالش های صنعت هوانوردی کشور برطرف می شود.

شایان ذکر است که در این نشست اعضای هیات مدیره و معاون شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و معاونین سازمان هواپیمایی کشوری حضور داشتند و مقرر شد که با تشکیل کارگروه مشترک رفع مشکلات صنعت هوانوردی و فرودگاهی کشور به صورت مستمر توسط کارشناسان بررسی و رفع آن پیگیری شود.

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