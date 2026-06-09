اینترنت به کمک تولید آمد؛
زنان روستایی به بازار ملی کشور متصل شدند
همراه اول و دیجیکالا در همکاری با وزارت جهاد کشاورزی، گام تازهای برای توانمندسازی زنان برداشتند. زنان تولیدکننده در مناطق روستایی و عشایری از این پس میتوانند محصولات خود را بدون واسطه و در مقیاس ملی عرضه کنند.
به گزارش ایلنا، بر اساس تفاهمنامهای که امروز با حضور مدیران همراه اول، دیجیکالا و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید، زنان تولیدکننده در مناطق روستایی و عشایری میتوانند محصولات خود را بدون واسطه و در مقیاس ملی عرضه کنند.
در این طرح مشترک، همراه اول با توسعه زیرساختهای ارتباطی و دیجیتال مورد نیاز، نقش پشتیبان زنجیره را ایفا خواهد کرد. همچنین از ظرفیت شرکتهای تابعه همراه اول برای ارائه خدمات اطلاعرسانی و پرداخت دیجیتال بهره گرفته میشود تا فرآیند حضور تولیدکنندگان در بازار آنلاین تسهیل شود.
دیجیکالا نیز مسئولیت آموزش فروش آنلاین، بازاریابی و فراهمسازی زیرساختهای لجستیکی را برعهده دارد تا محصولات تولیدکنندگان محلی به دست مشتریان سراسر کشور برسد. وزارت جهاد کشاورزی هم تولیدکنندگان واجد شرایط را شناسایی کرده و از طریق برنامههای آموزشی و ترویجی از آنان حمایت میکند.
حاضران در مراسم امضای تفاهمنامه تاکید کردند که هدف این همکاری، ایجاد کسبوکارهای مولد و پایدار و بهرهگیری از ظرفیت اقتصاد دیجیتال برای توسعه فرصتهای درآمدزایی است. این رویکرد فراتر از یک اقدام حمایتی یا خیریهای تعریف میشود.
کوتاه شدن زنجیره واسطهها علاوه بر افزایش سهم تولیدکننده از فروش، میتواند اعتماد مصرفکنندگان را نیز تقویت کند زیرا خریداران اطمینان بیشتری خواهند داشت که بخش عمده درآمد حاصل از فروش، مستقیما به دست تولیدکنندگان واقعی میرسد.
منبع: مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول