امضای قراردادهای ۴.۸ میلیارد ریالی میان عربستان و روسیه

به گزارش ایلنا، عربستان سعودی و روسیه در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ، ۱۳ توافق‌نامه و تفاهم‌نامه راهبردی به ارزش ۴.۸ میلیارد ریال سعودی با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور امضا کردند.

به گزارش لوسیل، این توافق‌نامه‌ها بخش‌های حیاتی متعددی را در بر می‌گیرد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تولید و بومی‌سازی واکسن‌های دامی جهت ارتقای بهداشت دام و امنیت زیستی و توسعه نژادهای مرغ گوشتی در راستای حمایت از خودکفایی اشاره کرد.

این توافق‌نامه ها همچنین شامل تأمین نهاده‌های دامی و زنجیره‌های تأمین برای حمایت از ثبات بخش دامپروری و صادرات آبزیان عربستان از طریق شرکت‌های روسی متخصص در حوزه واردات و توزیع جهانی است.

این توافق‌نامه‌ها در چارچوب رویکرد مشترک دو کشور برای گسترش شراکت‌های اقتصادی، تقویت امنیت غذایی و تنوع‌بخشی به زمینه‌های همکاری میان ریاض و مسکو صورت می‌گیرد.

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