سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتوگو با ایلنا:
هیچ نوتام جدیدی صادر نشدهاست
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تکذیب بسته شدن آسمان کشور ، گفت: هیچ نوتام جدیدی صادر نشده است.
مجید اخوان ، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر متوقف شدن پروازها و بستن آسمان کشور اظهار داشت: تا این ساعت هیچ نوتام جدیدی صادر نشده است.
وی تاکید کرد: ساعت پروازهای فرودگاههای امام و مهرآباد از ۴:٣٠ صبح تا ٢١:٣٠ است بنابراین در این ساعت اساسا پروازی هم انجام نمیشود که متوقف هم شود.