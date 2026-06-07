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سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با ایلنا:

هیچ نوتام جدیدی صادر نشده‌است

هیچ نوتام جدیدی صادر نشده‌است
کد خبر : 1795593
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سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تکذیب بسته شدن آسمان کشور ، گفت: هیچ نوتام جدیدی صادر نشده است.

مجید اخوان ، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر متوقف شدن پروازها و بستن آسمان کشور اظهار داشت: تا این ساعت هیچ نوتام جدیدی صادر نشده است.

وی تاکید کرد: ساعت پروازهای فرودگاه‌های امام و مهرآباد از ۴:٣٠ صبح تا ٢١:٣٠ است بنابراین در این ساعت اساسا پروازی هم انجام نمی‌شود که متوقف هم شود. 

 

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