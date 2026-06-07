به دست خودمان برای فرش ایرانی رقیب تراشیدیم/ سند تحول فرش تهیه شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، یحیی آل اسحاق، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی راهبری فرش دستباف کشور در نشست خبری تشریح سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت که امروز (یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵) در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: فرش محصولی است که هویت ایرانی در آن موجود است. فرش ایرانی در صحنه‌های جهانی هست و مترادف نام ایران، فرش هم هست.

احیای شورای عالی فرش دستباف

رئیس شورای عالی راهبری فرش دستباف کشور با بیان اینکه فرش مجموعه‌ای از هویت، دانش و جغرافیای ایران است، گفت: در دهه ۷۰ که کل درآمد کشور ۱۰ میلیارد دلار بود، میزان صادرات فرش دستباف بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار بود. این در حالی است که این رقم در حال حاضر رسما به ۵۰ میلیون دلار رسیده که رقم غیررسمی آن کمی بیشتر است و این جای تاسف دارد.

وی با اشاره به احیای شورای عالی فرش، گفت: عزم وزارتخانه و مسئولان بر این است که صادرات و تولید فرش دستباف را احیا کنیم و به همین منظور، شورای عالی فرش احیا شده است.

خودمان به دست خودمان برای فرش دستباف ایرانی رقیب تراشیدیم

مشاور وزیر صمت با اشاره به رقبای فرش دستباف ایرانی در بازارهای جهانی، گفت: در طول این سال‌ها به دلیل تدبیر غلط رقبای خارجی پیدا کردیم.

آل اسحاق ادامه داد: کارشناسان ایرانی به هند، بنگلادش و چین رفتند و تولید آن را آموزش دادند و به دست خود ما رقبای جدید پیدا کردیم ولی برند فرش و شناسنامه و اصالت فرش ایران جایگاه خود را دارد.

مذاکره با هیات ازبکستان برای واردات مواد اولیه تولید فرش

رئیس شورای عالی راهبری فرش دستباف با اشاره به اهمیت فرش در اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی، گفت: صنعت فرش با زندگی بخش قابل توجهی از مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتربرخوردار، گره خورده است. بنابراین احیای این صنعت تنها یک بحث صادراتی نیست، بلکه با اشتغال، معیشت خانوارها، توسعه مناطق محروم و حفظ هنر ملی ارتباط مستقیم دارد.

آل اسحاق همچنین درباره تأمین مواد اولیه تولید فرش دستباف، گفت: بخش عمده مشکلات فرش‌بافی به تأمین ابریشم و مواد رنگرزی مربوط می‌شود که در این زمینه مذاکراتی از جمله با طرف ازبکستانی انجام شده و اقدامات لازم برای تأمین مواد اولیه در حال پیگیری است.

رئیس شورای عالی راهبردی فرش دستباف کشور با بیان اینکه حمایت از تولید و تأمین مواد اولیه از اولویت‌های وزارت صمت است، گفت: توسعه تولید فرش دستباف می‌تواند به افزایش صادرات و ارزآوری کشور کمک کند.

وی درباره دلایل کاهش جایگاه فرش دستباف گفت: بخشی از مشکلات به سوءتفاهم‌ها، سوءبرداشت‌ها و برخی رویکردهای نادرست بازمی‌گردد که در دوره‌هایی موجب غفلت از این حوزه شد.

وی افزود: اکنون عزم وزارت صمت و مرکز ملی فرش بر احیای این صنعت است و این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

مشاور وزیر صمت با اشاره به امکان احیای فرش دستباف گفت: اگرچه بازگشت به شرایط گذشته به طور کامل ممکن است دشوار باشد، اما احیای این صنعت تا سطح قابل توجهی امکان‌پذیر است.

وی افزود: در این سال‌ها فرش ماشینی به دلیل ویژگی‌های مصرفی و قیمتی به رقیبی جدی برای فرش دستباف تبدیل شده و همچنین برخی کشورهای رقیب با سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی، سهمی از بازار جهانی را به دست آورده‌اند.

وی در مورد برنامه‌های پیش‌رو گفت: یکی از اقدامات اساسی، تدوین سند تحول فرش دستباف است؛ زیرا احیای این صنعت بدون ایجاد تحول امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: این سند با همکاری دانشگاهیان، کارشناسان، فعالان صنعت فرش، مدیران، طراحان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه بازاریابی تدوین شده و قرار است برای تصویب به هیئت دولت ارائه شود تا به عنوان سند ملی فرش دستباف کشور مبنای اقدامات اجرایی قرار گیرد.

برنامه‌های اجرایی در سند تحول فرش دیده شده است

رئیس شورای عالی راهبردی فرش دستباف کشور گفت: این سند شامل برنامه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف از جمله افزایش درآمد، توسعه مصرف داخلی، گسترش صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور است.

وی افزود: اقدامات متعددی آغاز شده و برنامه‌های دیگری نیز در دست اجرا قرار دارد، اما موفقیت این مسیر نیازمند همراهی همه فعالان، رسانه‌ها و اثرگذاران این حوزه است.

آل‌اسحاق تأکید کرد: احیای فرش دستباف یکی از ضرورت‌های کشور است و می‌تواند در حوزه اشتغال، ارزآوری، توسعه مناطق محروم و بهبود وضعیت اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.

وی گفت: ظرفیت‌های انسانی و تخصصی این صنعت همچنان در کشور وجود دارد و بسیاری از فعالان و مدیران باتجربه این حوزه با انگیزه آماده همکاری هستند.

مشاور وزیر صنعت افزود: برای بازگرداندن فرش دستباف به جایگاه اصلی خود، به نظام مدیریتی مناسب، انگیزه و انرژی نیاز داریم و امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها این هدف محقق شود.

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