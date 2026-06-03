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از امروز؛ مرحله جدید عرضه خودرو‌های وارداتی

از امروز؛ مرحله جدید عرضه خودرو‌های وارداتی
کد خبر : 1793918
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ثبت سفارش خودرو‌های وارداتی از امروز ۱۳ خرداد آغاز شد و تا ۱۸ خرداد ادامه دارد؛ وجوه مسدود شده در روز ۱۹ خرداد آزاد خواهد شد.

به گزارش ایلنا؛ بر اساس اطلاعیه منتشر شده، متقاضیان شرکت در این طرح فروش می‌بایست از روز دوشنبه ۱۱ خرداد تا پایان روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه، نسبت به وکالتی کردن حساب خود و مسدودسازی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان نزد بانک‌های عامل اقدام کنند.

پس از انجام فرآیند مسدودسازی وجه، امکان ثبت سفارش و انتخاب خودرو از تاریخ ۱۳ خرداد تا ۱۸ خردادماه برای متقاضیان واجد شرایط فراهم خواهد بود تا خودروی مورد نظر خود را از میان برند‌های عرضه شده انتخاب کنند.

بر اساس اعلام سامانه، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدودی متقاضیان در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ از حالت مسدودی خارج می‌شود.

تعیین مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌شرط ورود به فرآیند ثبت‌نام، در مقایسه با برخی مراحل قبلی تغییری نداشته است. این موضوع از یک سو باعث می‌شود تنها متقاضیان دارای توان مالی وارد فرآیند شوند، اما از سوی دیگر می‌تواند برای بخشی از خریداران بالقوه محدودیت ایجاد کند.

در این مرحله خودرو‌هایی نظیر تویوتا کرولا هیبرید، نیسان قشقایی، بی وای دی سیلیون ۰۶، داچیا داستر و همچنین اشکودا سوپرب و اکتاویا عرضه خواهدشد.

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