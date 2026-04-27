ثبت سفارش واردات گوشت منجمد از امروز آغاز شد

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش واردات گوشت گوسفندی و گاوری منجمد از امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه برای فصل بهار آغاز شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی برای واردکنندگان و بازرگانان، ثبت سفارش انواع گوشت منجمد, گوسفند، گوساله و گاو سهمیه فصل بهار از امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵به صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.

لازم به ذکر است، اعتبار ثبت سفارش ۱۲۰ روز و همانند ثبت سفارش قبلی بدون رعایت سقف و سابقه واردات بازرگان است.

 

