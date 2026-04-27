علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «محدودیت اینترنت در زمان جنگ ایران و آمریکا چه آسیب‌هایی به اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای اینترنتی وارد کرد؟» گفت: در حال حاضر، بسترهای ارتباطی و اینترنت به طور خاص به عنوان زیرساخت همه صنایع محسوب می‌شوند. تا جایی که، وقتی این ابزار ارتباطی نباشد، کار فعالان اقتصادی بسیار سخت یا نشدنی خواهد شد. منتها اگر امروز از زاویه اقتصاد دیجیتال به برقراری اینترنت نگاه کنیم، چه آنها که زیرساخت‌هایشان در بسترهای داخلی است و کارشان را تا حدودی جلو می‌برند و چه خیل عظیمی از کسب‌وکارها که ارتباط خارجی دارند، فریلنسرها، برنامه‌نویسانی که برای خارج از کشور کار می‌کنند و... که محدودیت اینترنت، اشکال فنی برای کار آنها به وجود آورده است.

اینترنتی که برای طبقه‌ای خاص باشد، تاثیر مثبتی ندارد

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با اشاره به اینکه محدودیت اینترنت صرفا آثار خود را در اقتصاد دیجیتال برجا نمی‌گذارد، گفت: در حوزه اقتصاد هم برقراری ارتباط با شرکای خارجی، تحقیق و پژوهش در حوزه کالاها و... تاثیر خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر همه کسب و کارها می‌گذارد.

مسعودی ادامه داد: ما در اتاق ایران و در همه جلسات با دولتمردان خواستار اینترنت پرسرعت پایدار برای همه بودیم و هستیم زیرا وقتی اینترنتی برقرار است که این اینترنت به طور خاص برای افراد خاص بوده و بقیه نمی‌توانند از آن استفاده کنند عملا تاثیر مثبتی بر کسب و کار ندارد.

قرار بر بازگشایی تدریجی اینترنت بود

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در مورد بازگشایی تدریجی اینترنت گفت: صحبت‌ها و توافقات با مسئولان ذی‌ربط بر این بود که در گام نخست در شرایط جنگی به تدریج اتصال اینترنت فعالان اقتصادی و در مرحله بعد، اینترنت همه مردم برقرار شود. به همین دلیل فعالان اقتصادی وارد این روند شدند و البته این روند تا رسیدن به حد مطلوب ادامه دارد. به همین دلیل، درخواست ما در همه جلسات اتصال اینترنت پایدار برای همه است.

مسعودی افزود: بنا بر اقتضائات زمان تصمیماتی گرفته می‌شود که ما فقط می‌توانیم اطلاع‌رسانی و درخواست کنیم که اینترنت همه وصل شود.

چالش‌های فعالان اقتصاد دیجیتال ادامه دارد

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در مورد مشکلات فعالان اقتصادی به دلیل محدودیت‌های اینترنت گفت: فعالان اقتصادی نیز که مستقیم در این حوزه کار می‌کردند با چالش‌هایی مواجه شدند و مشکلات آنها هنوز هم حل نشده است چون وقتی به طور مثال یک فعال اقتصادی پیچ اینستاگرامی دارد که در آن بستر فعال است، مطمئنا اگر افراد دیگری در آن بستر نباشند و ترافیک فروش آن پیج بالا نرود، کار در آن پیج جذابیتی برای او ندارد.

مسعودی در پاسخ به این سوال که میزان آسیب قطعی اینترنت به کسب و کارها چقدر بوده است؟ گفت: اولا، امروز ما هنوز در همان شرایط به سر می‌بریم و نمی‌شود احصا کرد که چقدر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی خسارت دیدند؛ چه فعالانی که به طور مستقیم در حوزه اقتصادی دیجیتال کار می‌کنند و چه فعالان اقتصادی که از این بستر برای انجام کارهایشان بهره می‌برند. در جلسات با وزارت ارتباطات نیز همفکری می کنیم تا بتوانیم این موارد را دربیاوریم، از طرفی، آنهایی که متضرر شدند نیز در حال ارسال اطلاعات هستند تا بتوانیم آن را برآورد کنیم و برای حل این موضوع گام برداریم. ضمن اینکه در حال بررسی برای آماده کردن بسته های پیشنهادی هستیم تا از این طریق آسیب هایی که حداقل به صورت فیزیکی وارد شده را بتوانیم بررسی کنیم.

