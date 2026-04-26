بارش ۵۰ تا ۷۵ میلیمتری در انتظار نیمه شمالی و غربی کشور
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نیرو، برای هفته جاری وقوع بارشها در نیمه شمالی و غربی کشور مورد انتظار است. در این مناطق مقادیر تجمعی بارش ۵۰ تا ۷۵ میلیمتر پیشبینی شده است.
براساس گزارش موسسه تحقیقات آب، در هفته جاری از میان حوضههای درجه یک کشور، حوضههای خلیج فارس و دریای عمان با مقدار میانگین بارش ۸.۶ میلیمتر و بیشینه بارش ۸۲.۹ میلیمتر و حوضه دریای خزر با مقدار میانگین بارش ۱۹ میلیمتر و بیشینه بارش ۹۱.۴ میلیمتر دارای بیشترین مقدار بارش خواهند بود. همچنین حوضه مرزی شرق با مقدار میانگین بارش ۰.۸ میلیمتر و بیشینه بارش نقطهای ۷.۱ میلیمتر کمبارانترین حوضه درجه یک کشور است.
شایان ذکر است، از میان حوضههای درجه دو کشور، حوضه مرزی غرب با مقدار میانگین بارش ۲۹.۸ میلیمتر و بیشینه بارش ۸۲.۹ میلیمتر و حوضه ارس با متوسط بارش ۲۷.۸ میلیمتر و بیشینه بارش ۹۱.۴ میلیمتر پربارانترین حوضههای درجه دو کشور هستند.
از میان استانهای کشور، استانهای غربی و استانهای شمالی، زنجان، قزوین، همدان، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی و رضوی با بارش تجمعی ۵۰ تا ۷۵ میلیمتر در هفته جاری پر بارشترین استانهای کشور خواهند بود.