دهلی به دنبال تمدید معافیت تحریم بندر چابهار است/ هیچ سودی از اپراتور هندی نبردیم/ اجازه خروج تجهیزات را ندارند

مسعود پلمه، دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره خبر منتشر شده مبنی بر اینکه اپراتور هندی قصد واگذاری سهام خود در پروژه چابهار را به یک شرکت ایرانی، گفت: در ابتدا باید تعاملات بین دو کشور و تاثیرات اقتصادی که سرمایه‌گذار هندی با عنوان IPGL در ایران داشته، مورد بررسی قرار بگیرد و پس آن ببینیم که اساسا حضور یا عدم حضور این اپراتور می‌تواند خللی در سازوکار بندر شهید بهشتی چابهار ایجاد کند یا خیر.

وی تاکید کرد: تا به این لحظه اطلاعات نسبتا موثقی داریم مبنی بر اینکه هند در حال مذاکره مستقیم با امریکا است تا معافیت تحریمی بندر شهید بهشتی چابهار را تمدید کند و این موضوع دقیقا عکس اخبار منتشر شده است که گفته شده هندی ها به دنبال فروش سهام خود به شرکت دیگر هستند.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی ادامه داد: اساسا مگر کل سرمایه گذاری اپراتور هندی در بندر شهید بهشتی چابهار چقدر بوده‌است. از زمانی که این اپراتور مستقر شده چه میزان Throughput بازرگانی و توان عملیاتی بندر چابهار را افزایش داده‌اند؟ سود چقدر بوده است؟ در واقع در این مدت خود شرکت‌های ایرانی توانمندی بندر چابهار را برای افزایش بار افزایش دادند.

پلمه با بیان اینکه از حضور شرکت هندی به عنوان یک سرمایه گذار بین المللی استقبال می‌کنیم، افزود: از اینکه با حضور اپراتور هندی شراکت اقتصادی و پیوند خوب با کشور هند ایجاد شود استقبال می‌کنیم اما واقعا از حضور هندی‌ها در بندر چابهار سودی نبردیم.

وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم؛ هند سالیانه چند میلیون تن مبادله تجاری با کشور روسیه دارد اما چند درصد یا چند هزارم از این تراز تجاری را به مسیر کریدور شمال جنوب و از مسیر ایران منتقل کرده است؟ تقریبا صفر ! پس حضور یا عدم حضور این سرمایه گذار عملا مانع بر اقدامات اجرایی و لجستیکی کشورمان نیست.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت فسخ قرارداد با اپراتور هندی آیا تجهیزاتی از جمله چند جرثقیل که توسط هندی‌ها وارد شده از بندر خارج خواهد شد؟ گفت: هندی‌ها اگر بخواهند قرارداد را ملغی کنند خودشان زیان خواهند دید و این قرارداد منعقد شده به این معنا نیست که این شرکت هندی بخواهد در بندر چابهار سرمایه گذاری داشته باشد و هر وقت دلش خواست سرمایه‌گذاری را از بندر خارج کند.

وی ادامه داد: تاکید می‌کنم حتی سرمایه گذاری هندی‌ها در حد تعهداتشان در قرارداد هم نیست، ۲۴ سال به اصطلاح عمومی از شروع سرمایه گذاری مشترک بندر چابهار و این شرکت هندی می‌گذرد، این اپراتور چه میزان پیشرفتی در کار و تعهدات خود داشته؟ باید توجه داشت که اپراتور هندی هیچ شریک سهامی هم ندارد و به هیچ عنوان نمی‌توانند تجهیزات بندر را خارج کنند. اساسا این تجهیزات متعلق به شرکت هندی نیست، در واقع اپراتور هندی در تامین این تجهیزات سرمایه‌گذاری کردند.

انتهای پیام/