معاون وزیر راه و شهرسازی:
راهاندازی سامانه ارزیابی خسارات حملونقل هوایی در جنگ رمضان/تدوین بسته حمایتی ویژه صنعت
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، از راهاندازی «سامانه ارزیابی و ثبت خسارات جنگ رمضان» ویژه فعالان صنعت حملونقل هوایی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا ، ابوذر شیرودی از راهاندازی «سامانه ارزیابی و ثبت خسارات جنگ رمضان» ویژه فعالان صنعت حملونقل هوایی کشور خبر داد و گفت: در پی تجاوز نظامی گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ملت ایران در جنگ رمضان و نقض آشکار منشور ملل متحد، برخی از زیرساختهای هوانوردی غیرنظامی کشور از جمله فرودگاهها و ناوگان هوایی کشور دچار خسارات مستقیم و غیرمستقیم شد.
وی با اشاره به پیگیری حقوقی این سازمان در مجامع بینالمللی و تدوین بسته حمایتی از کسبوکار شرکتهای صنعت حملونقل هوایی، اظهار داشت: سامانه جامع ثبت خسارات صنعت حملونقل هوایی به منظور ارزیابی خسارات شرکتهای حوزه حمل و نقل هوایی ایجاد شده است.
کاپیتان شیرودی افزود: به منظور تجمیع مستند و شفاف همه خسارات وارده، سامانهای طراحی و عملیاتی شده است که در آن همه ذینفعان صنعت هوایی شامل شرکتهای هواپیمایی، فرودگاهها، شرکتهای خدمات ناوبری هوایی، واحدهای تعمیر و نگهداری (MRO)، شرکتهای خدمات زمینی، شرکتهای طراحی و ساخت، آموزشگاههای خلبانی و سایر پشتیبانان زنجیره پرواز، میتوانند خسارات مستقیم (مانند تخریب فیزیکی تجهیزات، هواپیماها، تاسیسات) و خسارات غیرمستقیم (نظیر لغو پروازها، کاهش شدید تقاضا، زیان ناشی از توقف فعالیت و از دست رفتن درآمدهای آتی) را به صورت مستند ثبت کنند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: بررسی اولیه خسارات حوزه ناوگان و فرودگاهی توسط این سازمان انجام شده و در این سامانه اطلاعات تکمیلی خسارات و همچنین اطلاعات خسارات سایر شرکتهای زنجیره حملونقل هوایی ثبت خواهد شد.
تدوین بسته حمایتی ویژه صنعت حملونقل هوایی
وی با تاکید بر اینکه دادههای این سامانه، مبنای اصلی دولت برای تدوین بسته حمایتی ویژه صنعت حملونقل هوایی خواهد بود، افزود: این بسته شامل برخی حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم از جمله بعضی معافیتها و یا استمهال حقوق دولتی و همچنین جبران بخشی از هزینههای خسارات است.
کاپیتان شیرودی خاطرنشان کرد: همچنین گزارش تجمیعی این سامانه به عنوان سند رسمی خسارتهای صنعت هوایی ایران به منظور پیگیری حقوقی در مجامع داخلی و بینالمللی (همچون ایکائو، سازمان ملل و دادگاههای بینالمللی) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه با تاکید بر مقاومت و پایداری صنعت هوایی کشور، تصریح کرد: اگرچه جنگ رمضان خساراتی به زیرساختها، ناوگان و تأسیسات فرودگاهی وارد کرد، اما با تلاش شبانهروزی متخصصان، مهندسان و شرکتهای فناور و همچنین مدیریت جهادی کادر فنی و عملیاتی صنعت هوانوردی، قابلیت عملیات پروازی و ارائه خدمترسانی به مردم عزیز ایران حفظ شده است.
وی اضافه کرد: هیچ وقفهای در جابهجایی مسافران، حمل بار، عملیات امدادی و خدمات فرودگاهی رخ نخواهد داد و شبکه پروازی کشور با وجود محدودیتهای موقت، فعال مانده است.
کاپیتان شیرودی افزود: به موازات بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و با برداشته شدن تدریجی محدودیتهای ناشی از آسیبهای جنگ، صنعت هوایی کشور به سرعت به شرایط عادی باز خواهد گشت و ارائه خدمات هوایی به مردم ایران نه تنها تداوم مییابد، بلکه با توان مضاعف و استانداردهای بالاتر در آینده ادامه خواهد داشت.
گفتنی است، شرکت های آسیب دیده حوزه حمل و نقل هوایی می توانند با مراجعه به آدرس https://aviationloss.caa.ir اطلاعات خسارات را ثبت کنند. همچنین شماره تماس ۶۶۰۷۸۷۰۰ داخلی ۲۹۰ آماده پاسخگویی به سؤالات و ارائه راهنماییهای لازم است.