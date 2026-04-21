معاون وزیر ارتباطات در ژنو:
هوش مصنوعی نباید به سلاح تجاوز و تحمیل هژمونی تبدیل شود
معاون وزیر ارتباطات در بیستونهمین نشست کمیسیون علم و فناوری برای توسعه سازمان ملل متحد (CSTD) تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی قاطع در برابر استبداد فناورانه، خواستار چارچوبی مبتنی بر عدالت است تا هوش مصنوعی هرگز به سلاحی برای تجاوز، ترور و تحمیل هژمونی تبدیل نشود و تنها در خدمت کرامت انسانی باقی بماند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در این نشست که با موضوع «علم، فناوری و نوآوری در عصر هوش مصنوعی» در ژنو برگزار شد با اشاره به آسیبهای حملات اخیر علیه کشورمان گفت: «کشور من هماکنون درگیر اقدامات وحشیانه و تجاوزکارانهای است که خسارات جبرانناپذیری به دانشگاهها، مدارس (از جمله مدرسه ابتدایی در میناب)، مراکز نوآوری و شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی وارد کرده است.»
وی افزود: ایران تمام مسیرهای قانونی مناسب، از جمله پروتکلهای الحاقی کنوانسیونهای ژنو، را برای پاسخگویی مسئولان این اقدامات دنبال خواهد کرد.
توسعه هوش مصنوعی در ایران و رویکرد دولت هوشمند
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه توسعه و کاربرد هوش مصنوعی در اولویت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، تصریح کرد: «ما خدمات الکترونیک ملی را با ایجاد زیستبومهای دیجیتال یکپارچه در حوزههای لجستیک، سلامت، مالی و مدیریت اراضی، به سمت الگوی دولت هوشمند پیش میبریم.» وی همکاریهای بینالمللی را ضروری خواند و گفت: «هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند از پتانسیل کامل هوش مصنوعی بهرهمند شود.»
صدر از سازمان ملل و کمیسیون علم و فناوری برای توسعه خواست تا انتقال فناوری را تسهیل کنند و اطمینان حاصل نمایند که چارچوبهای حاکمیت دیجیتال جهانی، فراگیر و توسعهمحور باقی بمانند. وی افزود: ایران از همکاری در زمینههای ظرفیتسازی دیجیتال، حاکمیت داده، اخلاق هوش مصنوعی و بسترهای نوآوری فرامرزی استقبال میکند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به دستاوردهای داخلی گفت: «امروزه بیش از ۹۰ درصد روستاهای ایران، علیرغم تحریمهای غیرقانونی، به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند که کارآفرینی دیجیتال را در مناطق کمبهره ممکن ساخته است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: «زیرساختها و مراکز داده که بنیان هوش مصنوعی هستند، بهطور فزاینده در کشورهای توسعهیافته متمرکز میشوند. برای حل این مشکل، به سازوکارهای مستحکم جهانی برای حکمرانی و تنظیمگری هوش مصنوعی نیاز است تا توسعهای متوازن در تمام کشورها تضمین شود.»
تأثیر اقدامات قهری یکجانبه بر علم و فناوری جهانی
معاون وزیر ارتباطات همچنین اقدامات قهری یکجانبه را مانعی جدی بر سر راه علم، فناوری و نوآوری برای توسعه پایدار دانست و تأکید کرد: «این اقدامات، دسترسی ملتها به منابع و فناوریهای اساسی برای تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs) را سلب میکند.»
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، هشدار داد: ایران تاکید دارد که بهرهبرداری از هوش مصنوعی برای خرابکاری راهبردی، تروریسم سایبری، و هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی – که کشورمان خود قربانی آن است – باید به شدت ممنوع شود. این اقدامات، از ترورهای بزدلانه مردم و دانشمندان ما گرفته تا حملات به دانشجویان، نقض آشکار کنوانسیونهای بینالمللی و پروتکلهای الحاقی کنوانسیونهای ژنو است.