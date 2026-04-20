لاستیک ۳۰ درصد گران شد

به گزارش ایلنا، طبق اعلام انجمن صنفی صنعت تایر از امروز ۳۱ فروردین ماه قیمت انواع تایر بایاس و رادیال به میزان ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

در نامه انجمن آمده است: با توجه به افزایش بهای تمام شده نهاده های تولید تایر ناشی از نرخ مواد اولیه، حقوق و دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه هاکه بدون در نظر گرفتن هزینه های تحمیل شده به صنعت در شرایط جنگ، بیش از ۵۰ درصد می باشد، جهت جلوگیری از تاثیرگذاری منفی بر عملکرد شرکت، طبق صورتجلسه انجمن صنفی صنعت تایر مقرر گردید، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ افزایش نرخ فروش تایرهای گروه بایاس و رادیال به میزان ۳۰ درصد در دستور کار قرار گیرد.

