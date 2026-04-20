اعلام قیمت طلا و سکه ٣١ فروردین ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ٣١ اسفند ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٧٩۵ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون و ٧١ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٢ میلیون و ٧۵٢ هزار تومان رسید.

همچنین سکه جدید ١٧۴ میلیون تومان و هر سکه طرح قدیم ١۶٨ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٩٢ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢۶ میلیون تومان معامله شد.

