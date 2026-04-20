توزیع روغن در بازار افزایش یافت/ تغییر قیمت کنسروجات در بازار

«روغن در بازار کم است و در برخی فروشگاه‌ها دانه‌ای با قیمت جدید به فروش می‌رسد.» این را یکی از مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ایلنا می‌گوید.

بررسی از سطح مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در سطح شهر نیز نشان می‌دهد روغن کم شده است، اما اگر هم به سختی پیدا شود، با قیمتی گران‌تر از قبل عرضه می‌شود. زمزمه کمبود روغن به دلیل تغییر ارز در بازار پیچیده است و شاید روغن در تغییر ارز نسبت به سایر کالا‌های اساسی پیشقدم شد. شاید هم کاهش توزیع و افزایش قیمت قوطی‌های روغن موجب گرانی آن شده است!

برای بررسی مشکل کمبود روغن به سراغ رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران رفتیم.

توزیع روغن در بازار افزایش یافته است

شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چرا عرضه روغن در سطح مغازه‌ها و فروشگاه‌ها کاهش یافته است؟» گفت: پیش از این عرضه روغن خوراکی به بازار به دلیل حجم بالای خرید مردم و مشکل در حمل و نقل کاهش یافته بود؛ به همین دلیل با کمبود روغن در سطح عرضه مواجه بودیم؛ ولی با پیگیری‌هایی که شد، در حال حاضر تولید روغن در کارخانه‌ها و توزیع آن در سطح بازار، افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر روغن مصرف خانوار اعم از روغن سرخ‌کردنی و پخت و پز در بازار توزیع شده و مشکلی در تامین آن نیست.

تغییر قیمت کنسروجات در بازار

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در مورد جزئیات تغییرات قیمتی کالا‌ها پس از جنگ نیز گفت: قیمت یکسری مواد غذایی وارداتی در بازار به دلیل افزایش نرخ ارز در تالار دوم مرکز مبادله تغییر کرده است. همچنین، تامین قوطی‌های آهنی نیز برای کارخانه‌جات به فراوانی گذشته نیست. بنابراین، طبیعی است که شاهد تغییر قیمت برخی کالا‌های اساسی در بازار باشیم.

شریفی افزود: همه کنسروجات به دلیل افزایش قیمت قوطی شاهد افزایش قیمت بودند و این افزایش قیمت اعمال شده است.

قیمت برنج تغییری نکرده است

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در پاسخ به این سوال که «قیمت برنج خارجی و ایرانی در بازار چه تغییری کرده است؟» گفت: برنج خارجی و ایرانی به وفور در بازار توزیع شده و قیمت آن هیچ تغییری نداشته است.

شریفی در مورد قیمت شکر نیز گفت: قیمت شکر طبق مصوبه‌های قبلی است و مصوبه جدیدی برای قیمت نداریم. شکر همانند اسفندماه کیلویی ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت فله و ۸۵ هزار تومان به صورت بسته‌بندی عرضه می‌شود.

مردم برای خرید از ساک پارچه‌ای استفاده کنند

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران با اشاره به افزایش قیمت پلاستیک و ضرورت استفاده بهینه از آن توسط مردم، گفت: معضل جدی که در حال حاضر با آن رو‌به‌رو هستیم، طریقه مصرف پلاستیک در سوپرمارکت‌هاست.

شریفی افزود: قیمت هر پلاستیکی که به مشتری برای حمل کالا‌های خریداری‌شده داده می‌شود در حال حاضر ۳۵۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان است. به همین دلیل باید برای این پلاستیک‌ها یک بهایی تعریف کنیم یا اینکه مردم به سمت استفاده از ساک پارچه‌ای بروند.

وی خاطرنشان کرد: در ایران تاکنون به دلیل ارزانی قیمت پلاستیک مردم از آن به درستی استفاده نمی‌کنند، اما در حال حاضر با توجه به گرانی این کالا، مردم باید دقت لازم را در استفاده از آن داشته باشند.

انتهای پیام/