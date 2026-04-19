در نشست معاونت فروش فولاد مبارکه با خودروسازان بزرگ کشور مطرح شد؛
ظرفیتهای موجود فولاد مبارکه نیاز خودروسازان را تأمین میکند
دو نشست تخصصی بین نمایندگان شرکت فولاد مبارکه و گروه صنعتی ایرانخودرو و شرکت سایپا برگزار گردید.
به گزارش ایلنا، در پی رخدادهای اخیر و تعرض به بخشی از خطوط تولید فولاد مبارکه، تیم فروش و بازاریابی این شرکت در دیدار با خودروسازان بزرگ کشور ضمن بررسی نیازهای سال ۱۴۰۵ خودروسازان، اعتماد مشتریان را سرمایه بزرگ فولاد مبارکه دانستند و تعهد به شرکای کسب و کار خود در ارائه محصول و خدمات را مورد تأکید قرار دادند.
در این نشستهای تخصصی که بین مدیران فروش فولاد مبارکه و برخی از مدیران ارشد گروه صنعتی ایرانخودرو و شرکت سایپا، به عنوان بزرگترین خودروسازان کشور برگزار شد، پیامدهای کوتاهمدت اختلالات تولید، ارائه برنامههای جبرانی و تدوین راهکارهای عملی برای تداوم تأمین ورقهای مورد نیاز صنعت خودرو بررسی شد.
در این جلسات تأکید گردید فولاد مبارکه با اتکاء به ظرفیتهای پشتیبان، خطوط جایگزین و توان عملیاتی تیمهای فنی خود، با جدیت در حال بازگرداندن روند تولید به وضعیت پایدار است.
علاوه بر این، برنامههایی ویژه بهمنظور مدیریت سفارشها، پایش لحظهای وضعیت تأمین و پاسخدهی سریع به نیازهای فوری صنایع پاییندستی در نظر گرفته شده است تا مشتریان در زنجیره ارزش فولاد، کمترین وقفه را تجربه کنند.
در بررسی های کارشناسی مشخص شد عمده نیازهای خودروسازان با توجه به ظرفیتهای موجود قابل تأمین است و نیازی به واردات وجود ندارد، همچنین در این نشستهای تخصصی توافق شد در صورت لزوم با همکاری شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، کسری ورق احتمالی از محل واردات تأمین گردد.