رضا مردانی در گفتگو با ایلنا:
یکی از مجموعههای شهربازی در جنگ خسارت یک همتی دید
رییس هیات مدیره انجمن شهربازیداران ایران با اشاره به خسارات گسترده این صنف از زمان جنگ ۱۲ روزه تاکنون، گفت: بسیاری از شهربازیها یا تعطیل شدهاند یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند و در حملات اخیر نیز برخی مجموعهها خسارات سنگینی متحمل شدهاند.
رضا مردانی، رییس هیات مدیره انجمن شهربازیداران ایران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ابتدای سخنان خود ضمن تسلیت و تبریک به مناسبتهای اخیر، اظهار کرد: جا دارد بار دیگر سال نو را به مردم ایران تبریک و شهادت جمعی از رزمندگان و هموطنان علیالخصوص رهبر شهید انقلاب را تسلیت بگویم و امیدوارم با کاهش شر این شیاطین از سر کشور، شرایط بهبود پیدا کند تا دوباره رونق به فعالیتها برگردد و مردم را شاد ببینیم و شادی را به آنها عرضه کنیم.
شهربازیها؛ اولین آسیبدیدگان بحرانها
وی با اشاره به وضعیت این صنف در یک سال گذشته گفت: از سال گذشته و همزمان با جنگ ۱۲ روزه، شهربازیها آسیب بسیار زیادی دیدهاند. بهطور کلی، در سطح کشور، تالارها و شهربازیها جزو اولین صنوفی هستند که در چنین شرایطی بیشترین ضربه را متحمل میشوند.
مردانی افزود: البته همه صنوف به نوعی دچار مشکل میشوند، اما بیشترین ضرر متوجه این حوزههاست. صنف ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در این مدت، بسیاری از شهربازیها یا تعطیل بودهاند یا به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب و کاهش مراجعه مردم، خودشان اقدام به تعطیلی کردهاند.
آسیب به شهربازیها در حملات اخیر
رییس هیات مدیره انجمن شهربازیداران ایران ادامه داد: در جریان درگیریهای چند روزه اخیر که حدود ۴۰ روز به طول انجامید، تعدادی از شهربازیها دچار آسیب شدند. از جمله مهمترین آنها، شهربازی اصفهان یعنی مجموعه «شهر رویاها» است که خسارت زیادی دیده است.
وی تصریح کرد: این مجموعه دو بار مورد حمله قرار گرفته است؛ یک بار در پنج فروردین ماه و بار دیگر در دهم فروردین ماه بود خوشبختانه به دلیل تعطیل بودن مجموعه در آن زمان، هیچگونه تلفات جانی نداشتیم، اما خسارت مالی بسیار سنگینی به آن وارد شده است.
خسارت حدود یک همتی به «شهر رویاها»
مردانی در پاسخ به این پرسش که میزان خسارتها چقدر بوده است گفت: رقم دقیق خسارت هنوز مشخص نشده و نیاز به بررسی دارد، اما برآوردهای اولیه نشان میدهد که بخش سرپوشیده مجموعه تقریباً بهطور کامل از بین رفته است.
وی افزود: بهصورت تقریبی میتوان گفت که این مجموعه حدوداً بالغ بر یک همت خسارت دیده است؛ چراکه هم تجهیزات و دستگاهها و هم خود سازه مجموعه آسیب جدی دیده و عملاً از بین رفتهاند.
عدم پوشش بیمهای در شرایط جنگی
وی درباره وضعیت بیمه و حمایتها گفت: متأسفانه در شرایط جنگی، بیمهها خسارات را پوشش نمیدهند و در مورد حمایتهای دولتی یا شهرداریها نیز هنوز اقدام مشخصی صورت نگرفته و وضعیت در این زمینه نامشخص است.
رییس هیات مدیره انجمن شهربازیداران ایران افزود: در حال حاضر، به دلیل ادامهدار بودن شرایط بحرانی و پایان نیافتن کامل وضعیت جنگی، هنوز پیگیری رسمی برای جبران خسارتها انجام نشده است و منتظر هستیم شرایط به ثبات برسد تا بتوانیم از طریق نامهنگاری و اقدامات اداری، روند پیگیری جبران خسارات را آغاز کنیم.
فعالیت محدود شهربازیها پس از آتشبس
مردانی درباره وضعیت فعلی شهربازیها بیان کرد: با وجود اعلام آتشبس، برخی مجموعهها فعالیت خود را از سر گرفتهاند، اما همچنان فضای بلاتکلیفی در میان مردم وجود دارد.
وی توضیح داد: در حال حاضر، مردم بیشتر ترجیح میدهند شبها در خیابانها حضور داشته باشند و کمتر به شهربازیها مراجعه میکنند. حتی ما نیز مردم را تشویق میکنیم که در فضاهای عمومی حضور داشته باشند.
وضعیت بهتر در شهرهای توریستی
وی ادامه داد: در شهرهای توریستی، شرایط تا حدودی بهتر بوده است. بهعنوان مثال، در مناطق شمالی کشور و همچنین مشهد، شهربازیها وضعیت نسبتاً بهتری داشتهاند و استقبال در این مناطق بیشتر بوده است، بهویژه در شمال کشور که بهترین عملکرد را داشتهاند.
شهربازی؛ راهی برای تخلیه استرس جامعه
مردانی در پایان با تأکید بر نقش اجتماعی شهربازیها گفت: با توجه به آسیبهای روحی و روانی که مردم در اثر جنگ متحمل شدهاند، شهربازیها میتوانند فضای مناسبی برای تخلیه این استرسها باشند.
وی خاطرنشان کرد: بازی کودکان و حضور خانوادهها در این فضاها، حتی برای یک یا دو ساعت، میتواند تأثیر بسیار مثبتی بر روحیه آنها داشته باشد و به کاهش افسردگی و فشارهای روانی کمک کند.
مردانی در پایان گفت: امیدواریم هرچه زودتر شرایط به حالت عادی بازگردد و بتوانیم دوباره شاهد رونق این صنعت و شادی مردم باشیم.