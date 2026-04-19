فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور چگونه انجام شده و چه نتایجی را برای کشور داشته است؟» گفت: باید درها را باز کنیم تا سرمایه وارد کشور شود. البته ما در دو عرصه در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کردیم. گاهی دولت جمهوری اسلامی ایران به وسیله شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران در وزارت اقتصاد، به واسطه سهام در بانک‌های خارج از کشور و شرکت‌های صنعتی سرمایه‌گذاری کرده که به دلیل تحریم بودن، دچار مشکلات زیادی در انتقال پول و سهام بوده است. از سوی دیگر، شرکت‌های شبه‌دولتی و دولتی ایران مانند «ایران خودرو» در خارج از ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند که البته اینها به معنای سرمایه‌گذاری ایران محسوب نمی‌شود.

دستیابی به تکنولوژی ایرانی در خارج از مرزها

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با اشاره به سرمایه‌گذاری ایران توسط صندوق توسعه ملی در خارج از کشور، گفت: قرار بود صندوق توسعه ملی، فضایی را فراهم کند که ما بتوانیم در خارج از ایران پروژه تعریف کنیم که نمونه آن «کشت فراسرزمینی» یا حوزه کار مشترک در خارج از کشور برای دستیابی به تکنولوژی و فناوری و دانش است که این سرمایه‌گذاری‌ها هم معمولا توسط نهادهای واسط انجام می‌شود.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری خارجی ایران توسط نهادهای حمایتی نیز، گفت: نمونه آن ساخت بیمارستان توسط وزارت بهداشت است.

اهمیت کشت فراسرزمینی با توجه به تنش آبی ایران

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با تاکید بر اینکه هر جایی که در کشور ما منابع کافی نیست، بهتر است که به دنبال آن منابع در خارج از کشور باشیم، افزود: بهترین بخش سرمایه‌گذاری خارجی ما که حاکمیت باید از آن دفاع کند، موضوع «کشت فراسرزمینی» با توجه تنش آبی در کشور است.

به گفته شکرخدایی، کشت فراسرزمینی مهم‌ترین بخشی از سرمایه‌گذاری خارجی ایران است که تنش آبی را در کشور کم می‌کند و ما حجم زیادی از محصولات آب‌بر را می‌توانیم در بیرون از ایران کشت کنیم.

وی ادامه داد: قانون کشت فراسرزمینی در مجلس تصویب شده و وزارت جهاد کشاورزی هم مجوز آن را صادر می‌کند. به دنبال آن، ایرانیان زیادی در کشورهای آفریقایی مانند کنیا، آمریکای جنوبی، برزیل و... زمین‌های بزرگی را در اختیار گرفتند و کشت فراسرزمینی می‌کنند.

مشارکت دولت‌ها در فناوری‌های لبه تکنولوژی

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، دومین بخش مهم سرمایه‌گذاری خارجی کشور را کنسرسیوم‌هایی در دنیا دانست که روی پروژه‌های لبه تکنولوژی کار می‌کنند و گفت: در حال حاضر، دولت یا بخش خصوصی می‌توانند روی پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که با سهامداری بتوانند بخشی از آن تکنولوژی را با مشارکت ایرانی‌ها شکل دهند.

شکرخدایی در موزد جزئیات این پروژه‌ها گفت: معمولا پروژه‌ای تعریف می‌شود و هر یک از کشورها سهامی در این پروژه خریداری می‌کنند و در قالب سهامی که دارند، نیروی کار در آن پروژه می‌گذارند تا آن تکنولوژی را به دست بیاورند.

وی تاکید کرد: این پروژه‌ها بین‌المللی و تحقیقاتی است و حتی ممکن است پروژه‌های تحقیقاتی بین دانشگاه‌ها باشد یا لازم باشد دولت‌ها در حوزه‌هایی همچون نانو، هوش مصنوعی و هوافضا به صورت مشترک سرمایه‌گذاری کنند. اینها حوزه‌هایی است که لبه تکنولوژی است و نیاز است که هزینه‌های آن بین چند کشور سرشکن شود.

سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه خودرو

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در مورد سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خودرویی ایران در خارج نیز گفت: خودروسازهای ایرانی مانند «ایران خودرو» و «سایپا» به دستور وزرای صنایع وقت در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند که البته سرمایه‌گذاری ایران خودرو بیشتر از سایپا بوده است.

شکرخدایی افزود: ما در ونزوئلا، قزاقستان، بلاروس و سوریه خط تولید خودرو داشتیم که البته خط تولید خودرو در سوریه آسیب خورده است. برخی از این سرمایه‌گذاری‌های خودرویی موفق نبوده به طور مثال خودروسازی ما در ونزوئلا تعطیل شد. در مقابل، تولید خودرو ایرانی در آسیای میانه و عراق موفق بوده است.

وی خاطرنشان کرد: سبد خودرویی ما در بحث نوآوری، تنوع، استفاده از پلتفرم‌های جدید و تکنولوژی‌های نو عقب مانده است و بدین ترتیب، خودروهای الکتریکی و هیبریدی یک فرصت برای صنعت خودرو ایران است که عقب‌ماندگی خود را جبران کند. بنابراین فرصتی که ما داریم استفاده از همین تکنولوژی در بحث خودرو است که امیدواریم خودروسازان حداکثر استفاده را کنند.

انتهای پیام/