پروازهای خارجی از سرگرفته شد/ فعالیت ۶ فرودگاه کشور

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از آغاز به کار ایرلاین‌ها از روز جاری خبر داد و گفت: طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری از صبح امروز فرودگاه‌های مهرآباد، امام خمینی (ره)، زاهدان، مشهد، گرگان و بیرجند فعال شدند و آغاز به کار کرده‌اند و از این رو پروازهای داخلی و خارجی برقرار می‌شود.

وی ادامه داد: در بازه زمانی ساعت ۷ تا ١۸ این فرودگاه‌ها فعال هستند و امکان برقراری پروازها ایجاد شده‌است. ولی فروش بلیط پس از صدور مجوز سازمان هواپیمایی کشوری صورت خواهد گرفت

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: در بین ۶ فرودگاه فعال، پروازهای خارجی در فرودگاه‌های بین‌المللی برقرار است و پروازهای داخلی هم بین این ۶ فرودگاه انجام می‌شود.

اسعدی سامانی تاکید کرد: قیمت بلیت‌ها منطبق بر نرخ‌‌های مندرج در سایت انجمن خواهد بود .

وی گفت: فعلا بنظر نمی رسد میزان درخواست‌ برای بلیت بالا باشد و به مرور زمان بازار فروش بلیت هواپیما به حالت عادی برمی گردد.

