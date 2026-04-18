دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در گفتوگو با ایلنا:
پروازهای خارجی از سرگرفته شد/ فعالیت ۶ فرودگاه کشور
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: از امروز ۶ فرودگاه کشور از جمله فرودگاه امام خمینی و مهرآباد فعال شدند و پروازهای داخلی و خارجی برقرار هستند.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از آغاز به کار ایرلاینها از روز جاری خبر داد و گفت: طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری از صبح امروز فرودگاههای مهرآباد، امام خمینی (ره)، زاهدان، مشهد، گرگان و بیرجند فعال شدند و آغاز به کار کردهاند و از این رو پروازهای داخلی و خارجی برقرار میشود.
وی ادامه داد: در بازه زمانی ساعت ۷ تا ١۸ این فرودگاهها فعال هستند و امکان برقراری پروازها ایجاد شدهاست. ولی فروش بلیط پس از صدور مجوز سازمان هواپیمایی کشوری صورت خواهد گرفت
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: در بین ۶ فرودگاه فعال، پروازهای خارجی در فرودگاههای بینالمللی برقرار است و پروازهای داخلی هم بین این ۶ فرودگاه انجام میشود.
اسعدی سامانی تاکید کرد: قیمت بلیتها منطبق بر نرخهای مندرج در سایت انجمن خواهد بود .
وی گفت: فعلا بنظر نمی رسد میزان درخواست برای بلیت بالا باشد و به مرور زمان بازار فروش بلیت هواپیما به حالت عادی برمی گردد.