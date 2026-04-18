ذخایر کالاهای اساسی، پُر و کافی است
مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به دپوی قابل توجه کالاهای اساسی در گمرکات ایران، امکان بهرهگیری از راهها و مسیرهای جایگزین در شرایط فعلی را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، سید علی امامی با تاکید بر تامین نیازهای کشور، گفت: تدابیر اندیشیده شده از جمله کاهش زمان دپوی کالا در گمرکات، سبب شد که چندان دغدغه جدی در تامین کالای اساسی نداشته باشیم و ذخایر پر و کافی است و میتواند نیازهای کشور تا چند ماه آینده را جوابگو باشد.
او در ادامه به امکان بهرهگیری از راهها و مسیرها جایگزین در شرایط فعلی پرداخت و افزود: بررسی صورت گرفته مهر تاییدی بر این مهم گذاشته است که ایران، راهها و مسیرهای دیگری را میتواند جایگزین مسیرهای مسدودشده فعلی کند و ما میتوانیم از طریق زیرساختها و بنادر کشورهای همسایه از طریق همسایگان شمال شرقی، غربی از جمله ترکیه و پاکستان نیازهای خود را تامین و صادر کنیم.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران اقتصاد جهانی را در برابر محاصره تنگه هرمز آسیبپذیر دانست و افزود: کشورهای که بخش مهمی از کالاهای تولیدی و صادراتی آنها بر حول محصولات پایه نفتی و کودهای شیمیایی است در این شرایط با محدودیت منابع روبه رو میشوند و تبعات این کاهش عرضه موجد تورمهای در اقتصاد جهانی میشود که این تورم برای آنها آزاردهنده است.
به گفته امامی؛ به نظر میرسد محاصره دریایی آسیب جدی را متوجه زنجیرههای ارزش جهانی خواهند کرد و تهدید چندانی متوجه ما نخواهد شد و این تنش بیشتر کشورهای اروپایی، چین، آسیای شرقی و ... را درگیر میکند.