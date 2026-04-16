۶ آژانس هواپیمایی متخلف به دادسرا معرفی شدند

به گزارش ایلنا، ابوذر شیرودی با تأکید بر صیانت از حقوق مسافران اظهار داشت: احقاق کامل حقوق مردم، به‌ویژه در موضوع بازگشت وجوه بلیت‌های پروازهای ابطالی، خط قرمز این سازمان است و در این مسیر هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

وی افزود: در همین راستا و در پی عدم بازگشت وجوه بلیت‌ها، ۶ شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی (چارترکننده) به دلیل تخلف محرز، به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی معرفی شده‌اند و روند برخورد با سایر متخلفان نیز بدون وقفه ادامه دارد.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به نظارت‌های مستمر این سازمان تصریح کرد: تمامی شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی به‌صورت روزانه تحت رصد و پایش قرار دارند و عملکرد آنها در حوزه فروش بلیت، اطلاع‌رسانی و بازگرداندن وجوه به‌دقت بررسی می‌شود و هرگونه تخلف در این زمینه، با برخورد فوری و قانونی مواجه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نظارت مستمر، برخورد قاطع با متخلفان و بازگرداندن کامل حقوق مسافران، سه محور اصلی اقدامات این سازمان است و این روند تا تحقق کامل حقوق مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: چارترکنندگان پروازهای داخلی و خارجی موظفند بدون هیچ‌گونه کسر، وجوه بلیت‌های پروازهای لغوشده پس از نهم اسفند ۱۴۰۴ را به مسافران مسترد کنند و این موضوع به‌عنوان اولویت نخست سازمان به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

جزئیات بازگشت بلیت‌های خارجی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره وضعیت بلیت‌های خارجی گفت: در مواردی که بلیت پروازهای خارجی با مبدأ یا مقصد ایران از خارج از کشور صادر شده باشد، فرآیند بازگشت وجوه مطابق مقررات بین‌المللی یاتا (IATA) انجام می‌شود و مسافران می‌توانند با مراجعه به دفاتر شرکت هواپیمایی مربوطه در ایران، نسبت به پیگیری وضعیت بلیت خود اقدام کنند.

ادامه قاطع برخوردها

شیرودی همچنین با اشاره به شرایط خاص صنعت هوایی کشور افزود: با وجود مشکلات ایجادشده برای برخی شرکت‌های هواپیمایی، از جمله کاهش ناوگان و محدودیت‌های مالی، هیچ‌یک از این مسائل توجیهی برای تضییع حقوق مسافران نخواهد بود و پرونده سایر دفاتر متخلف در دست بررسی است و روزهای آینده، اسامی جدیدی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان ضمن رد ادعاها درباره میزان خسارات صنعت هوایی در جنگ رمضان، تأکید کرد: بررسی دقیق و رسمی خسارات در تمامی بخش‌ها توسط مراجع تخصصی در حال انجام است و هرگونه عدد ادعایی خارج از این چارچوب، فاقد اعتبار است.

وی در واکنش به اظهارات اخیر دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور، اظهار داشت: فرد مذکور هیچ‌گونه صلاحیت و جایگاه قانونی برای اظهارنظر درباره برآورد خسارات کلان صنعت هوانوردی را ندارد و اظهارات وی خارج از حدود اختیارات حرفه‌ای او صورت گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند بررسی خسارات در این حوزه تصریح کرد: ارزیابی جامع خسارات وارده جنگ رمضان به صنعت هوایی کشور در همه بخش‌ها از جمله زیرساخت‌های فرودگاهی، تجهیزات ناوبری و راداری، ساختمان‌ها و تأسیسات، ناوگان هوایی غیرنظامی و سایر بخش‌های مرتبط، از سوی کمیته‌های تخصصی در حال بررسی و برآورد دقیق است و نتایج نهایی پس از جمع‌بندی رسمی اعلام خواهد شد.