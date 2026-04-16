100درصد جرائم حقبیمه شخص ثالث وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه بخشیده شد
100درصد جرائم حقبیمه شخص ثالث وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه بخشیده شد
به گزارش ایلنا، بیمه مرکزی در نامهای به مدیران عامل شرکتهای بیمه، بخشودگی 100 درصدی جرائم حقبیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی فاقد بیمهنامه شخص ثالث در مدت مشخص را ابلاغ کرد.
در اجرای بند «1-8» دستورالعمل اصلاحی تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند «ب» ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب سال 1395) و با توجه به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تأیید رئیسکل بیمه مرکزی، این تصمیم به شرکتهای بیمه ابلاغ شده است.
بر اساس این ابلاغیه، به منظور همراهی و همدلی با مردم مقاوم ایران در جنگ تحمیلی اخیر و با هدف کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از حوادث وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه، همچنین در راستای تسهیل خرید بیمهنامه اجباری شخص ثالث و حمایت از اقشار مختلف جامعه بهویژه گروههای آسیبپذیر و ترویج فرهنگ بیمه، به مناسبت بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و روز معلم، صد درصد (100 درصد) مبلغ جریمه مربوطه برای کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی فاقد بیمهنامه، از روز شنبه مورخ 1405/01/29 لغایت پایان روز شنبه مورخ 1405/02/12 به مدت 15روز، مشمول بخشودگی خواهد بود.
گفتنی است که اعمال این بخشودگی صرفاً در صورت خرید بیمهنامه شخص ثالث با مدت اعتبار یکساله برای وسایل نقلیه مشمول، امکانپذیر خواهد بود.