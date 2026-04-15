محسن قمصری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درارزیابی وضعیت تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها اظهار داشت: اگر جنگ تمام شود یعنی مذاکرات منتج به توافق شود و بنا بر این باشد که ایران همچنان مدیریت خود را بر تنگه هرمز اعمال کند قطعا شرایط مانند قبل نخواهد بود.

وی افزود: اکنون بسیاری از کشورها مذاکراتی را شروع کرده‌اند که بتوانند اختیار و یا مجوز عبور از تنگه هرمز را داشته باشند بنابراین با این تفاسیر دنیا به نظم نوینی خواهد رسید.

مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: در صورتی که ما بتوانیم به یک توافق برسیم حتما این موضوع باید مدنظر قرار گیرد، ضمن اینکه اکنون همه توجهات صرفا به نفتکش‌ها معطوف شده، در صورتی که تعداد زیادی از کشتی های غیرنفتکش و باری شامل مواد غذایی و دارویی هم از این معبر تردد می‌کنند و قاعدتا مدیریت بر تنگه هرمز باید شامل این‌گونه کشتی‌ها و شناورها نیز باشد و این کشتی‌ها هم باید از منافع آن استفاده کنند.

وی تاکید کرد: صرفا نباید روی نفتکش‌ها متمرکز شویم، زیرا تعداد عبور کشتی‌های غیر نفتکش بیشتر از نفتکش است.

قمصری بیان کرد: با شرایطی که در تنگه هرمز بوجود آمده، در مجامع جهانی و روی اقتصاد دنیا و شرایط اقتصادی جدیدی ایجاد خواهد کرد. البته نگرانی زیادی نیز وجود دارد و نگاه‌ها بیشتر روی شناروهای غیرنفتی است که تعداد آنها بسیار قابل ملاحظه است.

وی درباره وضعیت فروش نفت ایران در حال حاضر تصریح کرد: در صورتی که توافق شود قاعدتا یکی از شروط توافق برداشته شدن تحریم‌هاست. در صورت لغو تحریم معامله گرانی غیر از چین می‌توانند وارد معامله نفتی با ما شوند. امیدواریم این هرچه زودتر محقق شود و ما بتوانیم به سایر کشورهایی که علاقمند به خرید نفت ایران هستند هم نفت صادر کنیم.

