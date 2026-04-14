تهران در صدر لیست استانهای کمبارش/مدیریت تقاضا و گسترش استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب راهبرد اصلی سال ۱۴۰۵
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از مدیریت تقاضای آب شرب و گسترش استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب به عنوان راهبرد اصلی این شرکت در سال 1405 نام برد.
به گزارش ایلنا، علیرضا جزقاسمی در حاشیه نخستین نشست ملاقات عمومی با همکاران و شهروندان، پس از بازدید از مجموعه روابط عمومی آبفای تهران، در آیین راهاندازی و آغاز بهکار رسمی «استودیو صدای آب» آبفای استان تهران، به *تشریح آخرین وضعیت تامین آب تهران و برنامههای مهم این شرکت در سال جاری* پرداخت.
وی ابتدا با قدردانی از تلاشهای بیوقفه کارکنان آبفای استان تهران در ایام تعطیل نوروز و بهویژه جنگ 40 روزه، گفت: بهواسطه این تلاشها و با وجود حملههای هوایی دشمن متجاوز، حتی لحظهای در ارائه خدمات شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شهروندان، خلل و وقفه ایجاد نشد و به گواهی مجموعههای خدمات شهری و کشوری، این شرکت جزو نخستین دستگاهها در بین مجموعههای خدماتی بود که بلافاصله پس از حملات دشمن، در سختترین شرایط برای ترمیم خرابیهای مناطق حادثهدیده حضور مییافت که جای قدردانی فراوان دارد.
جزقاسمی سپس با اشاره به وضعیت شکننده منابع آبی تهران، اظهار داشت: براساس اعلام مرکز ملی خشکسالی،*تهران وارد ششمین خشکسالی پیاپی* شده است.
بهگفته وی، هماکنون استانهای حوضه آبریز دریاچه نمک شامل تهران، البرز، مرکزی، قزوین و سمنان وضعیت بارشی نامناسبی دارند که در این میان،*تهران در سرلیست کمبارشترین استانهای کشور* قرار گرفته است و با وجود اینکه در سال آبی جاری بارشهای کل کشور تا حدودی در مقایسه با میانگین بلندمدت مثبت بوده، اما بارشهای استان تهران 35 درصد کاهش یافته است.
وی در عین حال به *بهبود 10 درصدی وضعیت بارشهای تهران در مقایسه با سال آبی گذشته* اشاره و خاطرنشان کرد: البته این بارشها به روانآب مناسبی تبدیل نشده است و *کماکان سدهای تامین کننده آب تهران وضعیت شکنندهای دارند.*
مدیرعامل آبفای استان تهران با بیان اینکه این شرکت با وجود خدمات ارائهشده در جنگ 40 روزه اخیر، نیمنگاهی نیز به تابستان پیش رو برای تامین مستمر و پایدار آب شرب و سایر خدمات به شهروندان و مشترکان تهرانی در سراسر شهرها و روستاهای استان داشته است، افزود: جدا از خدمات ارائهشده در دوره جنگ 40 روزه، بخش عمدهای از پروژهها و کارهای از قبل برنامهریزیشده، همچنان در حال انجام است اما بخشی از فعالیتهای سازهای به دلیل شرایط جنگی به تاخیر افتاد که به بازطراحی نیاز دارد.
وی اظهار داشت: خوشبختانه در روزهای پایانی سال گذشته و ابتدای امسال *همراهی مردم* و مجموعه اقدامهای انجامشده توسط همکاران حوزههای بهرهبرداری و امور مشترکین و بهویژه فعالیتهای موثر دفتر روابط عمومی شرکت که بیوقفه در بحث اطلاعرسانی و آگاهیهای عمومی پای کار بوده است، موجب شد در مقایسه با سال گذشته،*حدود چهار میلیون مترمکعب آب کمتری از منابع آب سطحی برداشت کنیم* و تلاش میکنیم این روند همچنان تداوم یابد.
جزقاسمی ادامه داد: البته با توجه به پوشش برفی موجود در پیرامون سدهای تهران، به رحمت الهی و بارشهای خوب و تبدیل آن به روانآبهای مناسب در ادامه بهار بهویژه روزهای پایانی فروردین و نیز اردیبشهتماه جهت تثبیت پایداری سدها امیدوار هستیم.
بهگفته وی، در کنار *مدیریت تامین و مدیریت توزیع شبکه*، هدفگذاری و رویکرد اصلی برنامهها و فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران،*مدیریت تقاضا و مصرف آب* است که به کمک شهروندان در این زمینه بسیار نیاز داریم ضمن آنکه در کنار فراگیری و *گسترش استفاده از لوازم کاهنده مصرف*، اصلاح شبکه، تعویض کنتور و سایر موارد، روابط عمومی نقش مهمی خواهد داشت و از تقویت فعالیتها در این حوزه حمایت خواهیم کرد همچنان که تاکنون نیز در این زمینه قوی عمل کردهایم.
وی با اشاره به تعامل و همکاریهای بسیار مناسب با مجموعه شهرداری تهران در ماههای اخیر، ابراز امیدواری کرد: این همکاریها همچنان تداوم یابد تا با *همراهی مردم از پیک مصرف سال آینده موفق گذر کنیم.