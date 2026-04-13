افزایش ۷۲ درصدی قیمت برگ سبز چای در سال جاری

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری برای درجه یک ۴۲ هزار تومان و برای درجه دو ۳۰ هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۷۲ درصد و ۶۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی گفت: قراردادهای خرید برگ سبز چای با کارخانجات چای‌سازی نهایی شده و ناظران خرید نیز در استان‌های گیلان و مازندران سازماندهی شده‌اند.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به انعقاد قرارداد خرید برگ سبز با ۳۰ کارخانه تا به امروز، افزود: برداشت برگ سبز چای در مناطق شمالی از هفته اول اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود ۱۳۵ هزار تن برگ سبز چای برداشت و بین ۲۸ تا ۳۰ هزار تن چای خشک در کارخانه‌ها استحصال شود.

جهانساز تأکید کرد: افزایش نرخ خرید برگ سبز چای، گامی مهم در حمایت از چایکاران و رونق اقتصادی مناطق چای‌خیز شمال کشور به شمار می‌رود.

