پرداخت تسهیلات بازسازی خانههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از آغاز پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای بازسازی خانههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: این تسهیلات از ۳۰۰ میلیون تومان در روستاها آغاز شده و در مراکز استانها تا ۷۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد.
به گزارش ایلنا، منوچهر خواجهدلوئی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: حدود دو هفته است که عملیات اجرایی پرداخت تسهیلات بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم آغاز شده است.
وی افزود: این تسهیلات به صورت قرضالحسنه پرداخت میشود و میزان آن از حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای مناطق روستایی شروع شده و در نهایت در مراکز استانها به حدود ۷۰۰ میلیون تومان میرسد.
رئیس بنیاد مسکن تأکید کرد: تلاش شده فرآیند دریافت این تسهیلات تا حد امکان روان و ساده باشد و در موضوعاتی مانند وثیقه و اجارهنامه سختگیریهای گذشته کاهش یابد تا روند بازسازی سریعتر انجام شود