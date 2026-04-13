هرگونه تبلیغات با لوگوی موسسات منحله ممنوع است
برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از نام و عنوان موسسه منحله نور به تبلیغات اعطای وام و کاریابی در شبکههای اجتماعی اقدام کردهاند.
به گزارش ایلنا، بانک مرکزی اعلام کرد: اخیرا برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از نام و عنوان موسسه منحله نور به تبلیغات اعطای وام و کاریابی در شبکههای اجتماعی اقدام کردهاند. در این خصوص به اطلاع هموطنان میرساند این موارد صرفا با هدف کلاهبرداری بوده و به هیچ وجه به اینگونه تبلیغات، اعتماد نکنند.
خاطرنشان میشود هرگونه تبلیغات جعلی با عناوین و نشان موسسات اعتباری، غیرقانونی بوده و منجر به تعقیب قضایی خواهد شد.