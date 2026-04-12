هدفگذاری برای تولید بیش از ۲۰ میلیون تن تولیدات دام و طیور
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی از برنامهریزی برای تولید حدود ۲۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تن تولیدات دام و طیور در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدابراهیم حسننژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی از برنامهریزی برای تولید حدود ۲۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تن تولیدات دام و طیور در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
وی گفت: امسال برای تولید حدود ۱۴ میلیون تن شیر، ۳ میلیون تن گوشت مرغ، ۲.۳ میلیون تن تخممرغ و نزدیک به ۹۶۰ هزار تن گوشت قرمز برنامهریزی کردهایم.
وی اظهار کرد: برنامهریزیها برای تولیدات دامی در سال جاری بر اساس نیاز مصرف داخلی انجام شده است.
حسننژاد تصریح کرد: امسال علاوه بر تولیدات کمی، به دنبال ارتقای کیفی محصولات دام و طیور در کشور هستیم ضمن آن که صادرات محصولات تخممرغ و لبنیات مد نظر است و برای آن برنامهریزی کردهایم.
وی گفت: در همین شرایط جنگ تحمیلی، صادرات تخممرغ و لبنیات ادامه دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره چگونگی ارتقای کیفیت محصولات دام و طیور عنوان کرد: برای ارتقای کیفیت شیر، برنامههایی را با همکاری تشکلهای تولیدی و مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی در مورد کاهش بار میکروبی و ارتقای چربی و پروتیین شیر دنبال میکنیم.
وی ادامه داد: از سال گذشته این موضوع مورد توجه قرار گرفته است به طوری که بخشی از شیر تولیدی کشور با توجه به ارتقای کیفی، در کارخانجات شیر خشک پایه کودک، مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۴۰۵ نیز این روند ادامه خواهد داشت.
حسننژاد همچنین ارتقای مدیریت تولید مثل در گلههای گوسفند و افزایش برهگیری را از دیگر برنامههای این معاونت نام برد و افزود: در این راستا سال گذشته نیز حدود ۵ میلیون راس گوسفند زیر پوشش مدیریت تولید مثل در استانهای کشور قرار گرفت که در ارتقای برهگیری و افزایش تولید اثر خوبی داشت.
وی تصریح کرد: در گذشته به دلیل عدم توجه مدیریت در واحدهای تولید، ضریب برهگیری زیر عدد یک بود و از این رو تلاش میکنیم در سال ۱۴۰۵ با بهبود مدیریت واحدهای تولید و انجام اقداماتی، ضریب برهگیری به بالای عدد یک افزایش یابد و به ازای هر راس میش، بیش از یک بره داشته باشیم.
معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش ضریب برهگیری در واحدهای تولیدی، دامداری در کشور را اقتصادیتر کرده و موجب توسعه آن میشود.
وی استفاده از تجهیزات و امکانات پیشرفته در کشتارگاهها را از دیگر عوامل ارتقای کیفیت محصولات دام و طیور دانست و اظهار کرد: در تعداد زیادی از کشتارگاههای کشور، خطوط پیشرفته استقرار یافته و محصولات گوشت و مرغ با کیفیت بهتری به دست مصرفکننده میرسد.