ارائه بیمه نامه مستمری پیشامد با پوشش خطرات جنگ در بیمه دی

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه دی ، در راستای کاهش ریسک و نگرانی هموطنان عزیز در شرایط جنگ، سه طرح مستمری پیشامد برای بازه سنی ۱۸ تا ۷۰ سال برای بیمه گزاران در بیمه دی ارائه خواهد شد.

این سه طرح که از لحاظ بازه سنی و دوره پوشش (یکساله ) یکسان است اما در طرح اول بیمه گزاران با پرداخت ۲۹۷ هزار تومان برای یکسال ، در صورت حادثه عادی (فوت )یا حادثه ناشی از جنگ (شهادت )، به مدت پنج سال مبلغ ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت ماهیانه مستمری به ذینفعان منتخب پرداخت خواهد شد.

در طرح دوم حق بیمه ۳۹۶ هزار تومان بوده و مدت پوشش یکسال و مستمری ماهانه با شرایط بالا هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه برای ذینفعان به مدت پنج سال خواهد بود.

بر اساس این گزارش، طرح سوم حق بیمه ۴۹۵ هزار تومان برای بیمه گزار تعریف شده که جمع مستمری ماهیانه، پرداختی توسط شرکت بیمه دی برای ذینفعان پس از بروز شرایط اشاره شده در بالا ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به مدت پنج سال خواهد بود.

بیمه دی، پیش از این نیز در راستای کاهش نگرانی هموطنان عزیز و ریسک جنگ برای آنان ، صدور بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی و بدنه خودرو را در شرایط خطرات ناشی از جنگ ارائه کرده است.

گفتنی است هموطنان عزیز از طریق شعب و نمایندگی های بیمه دی در سراسر کشور و یا از طریق سوپر اپلیکیشن دی دار (daydar.ir) و یا کد دستوری *۱۶۷۱‌# می توانند با ورود به این نرم افزار جامع ، بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی ،بدنه خودرو و مستمری پیشامد خطرات ناشی جنگ را تهیه کنند‌.

