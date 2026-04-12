مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره درخواست بارگذاری اظهارنامه مالیات ارزش افزوده از برخی شرکت‌ها تاکید کرد: تسلیم اظهارنامه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شده و همچنین مهلت ارایه اظهارنامه ارزش افزوده هم همان پایان اردیبهشت ماه تعیین شده است.

وی ادامه داد: تمام اظهارنامه‌های میان فصلی به پایان اردیبهشت‌ماه تمدید شود و برای تسلیم اظهارنامه‌های بهار تا ٣١ اردیبهشت‌ماه مهلت وجود دارد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: شرکت‌هایی که حساب‌های خود را پایان آذر ماه بستند باید تا پایان اردیبهشت‌ماه اظهارنامه را تحویل دهند. اما سال مالی عمده شرکت‌ها پایان اسفند ماه است و طبق قانون این شرکت‌ها تا پایان تیرماه و غیر شرکت‌ها تا پایان خرداد ماه برای ارایه اظهارنامه مهلت دارند و اظهارنامه های ارزش افزوده تا ٣١ اردیبهشت‌ماه باید ارایه شود.

موحدی افزود: شرکت‌ها و اصناف نگران نباشند مهلت ارایه هیچ اظهارنامه‌ای پایان فروردین ماه نیست.

