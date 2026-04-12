سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایلنا:

اصناف نگران تحویل اظهارنامه مالیاتی نباشند/ پایان اردیبهشت‌ مهلت ارایه اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده

اصناف نگران تحویل اظهارنامه مالیاتی نباشند/ پایان اردیبهشت‌ مهلت ارایه اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: مهلت ارایه اظهارنامه ارزش افزوده پایان اردیبهشت ماه تعیین شده است.

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره درخواست بارگذاری اظهارنامه مالیات ارزش افزوده از برخی شرکت‌ها تاکید کرد: تسلیم اظهارنامه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شده و همچنین مهلت ارایه  اظهارنامه ارزش افزوده هم همان پایان اردیبهشت ماه تعیین شده است.

وی ادامه داد: تمام اظهارنامه‌های میان فصلی به پایان اردیبهشت‌ماه تمدید شود و برای تسلیم اظهارنامه‌های بهار تا ٣١ اردیبهشت‌ماه مهلت وجود دارد. 

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: شرکت‌هایی که حساب‌های خود را پایان آذر ماه بستند باید تا پایان اردیبهشت‌ماه اظهارنامه را تحویل دهند. اما سال مالی عمده شرکت‌ها پایان اسفند ماه است و طبق قانون این شرکت‌ها تا پایان تیرماه و غیر شرکت‌ها تا پایان خرداد ماه برای ارایه اظهارنامه مهلت دارند و اظهارنامه های ارزش افزوده تا ٣١ اردیبهشت‌ماه باید ارایه شود. 

موحدی افزود: شرکت‌ها و اصناف نگران نباشند مهلت ارایه هیچ اظهارنامه‌ای پایان فروردین ماه نیست.

