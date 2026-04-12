اوضاع بازار نفت زیر سایه شرایط جدید/ تنگه هرمز آبراه‌ سرزمینی ایران است

محسن قمصری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی اوضاع بازار نفت در پی وقوع جنگ بین امریکا و رژیم صهیونیستی با ایران اظهار داشت: بررسی بازار نفت به نتیجه مذاکرات بستگی دارد، باید ببینیم آیا منتج به توقف جنگ خواهد شد یا خیر.

وی افزود: می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر مذاکرات اسلام آباد منتج به توافق شود بازار نفت نسبت به آنچه که در شرایط جنگ پیش آمد؛ آرام‌تر باشد، البته قاعدتا به صورت سابق نخواهد بود زیرا ایران اعلام کرده در هر صورت مدیریت تنگه هرمز را برعهده خواهد گرفت و این نیز طبیعی است.

مدیر پیشین امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: اکنون برای همگان مشخص شده تنگه هرمز یک آبراه بین المللی نیست بلکه بخشی از آبراه‌های سرزمینی ایران است، بنابراین مدیریت ایران بر این آبراه می تواند هم حقوقی و هم منطقی باشد.

وی گفت: در صورتی که توافق هم صورت گیرد به نظر نمی‌رسد که وضعیت به حالت قبل برگردد، چراکه نظم نوینی را شاهد خواهیم‌ بود.

قمصری خاطرنشان کرد: اگر مذاکرات منجر به توافق نشود و مجددا جنگ رخ دهد؛ شرایط مشکل خواهد بود.

وی در ادامه بیان داشت: کشورهای مصرف کننده تاکنون بخشی از انرژی خود را به مصرف رسانده‌اند و ذخایرشان حداکثر بیش از ۵ ماه کفاف نمی‌دهد بنابراین قاعدتا باید شاهد تلاطم هایی در بازار انرژی باشیم.

مدیر پیشین امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره سرانجام قیمت نفت توضیح داد: اگر مبنای قیمت نفت بر اساس عرضه و تقاضا باشد قاعدتا وقوع جنگ قیمت ها را بشدت افزایش می‌دهد اما باتوجه به اینکه این روزها قیمت‌ها در بورس‌ها توسط معاملات کاغذی تعیین می شود؛ به سلایق و شرایط کشورهایی برمی گردد که در کوران جنگ ایران و امریکا حضور داشتند، بعبارت دیگر علیرغم همه پیش بینی ها مبنی بر اینکه نفت بالای ۱۱۰ دلار تا ۱۵۰ دلار برسد؛ مانورهای امریکا و اقدامات بازارگردانان مانع از این شد که بهای نفت بالا برود چون با معاملات کاغذی می‌توانند براحتی با بازار بازی کنند، بنابراین می‌توان گفت غیر از عرضه و تقاضا تا حد زیادی نقش بازارگردانان و خواستگاه‌های دولت‌های متخاصم می‌تواند در تعیین قیمت موثر باشد.

انتهای پیام/