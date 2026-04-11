مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی به ایلنا خبر داد:
ثبتنام خانههای استیجاری بزودی آغاز میشود
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: به زودی فاز ثبت درخواست متقاضیان برای خانههای استیجاری آغاز میشود
احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا از آغاز ثبت درخواست متقاضیان برای خانههای استیجاری در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در ایام جنگ هیچ یک از برنامهها و پروژههای وزارت راه و شهرسازی متوقف نماند و ثبت درخواست برای خانههای استیجاری که یکی از پروژههای مهم وزارتخانه محسوب میشود، در آینده نزدیک برای متقاضیان واجد شرایط آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: در ایام جنگ، وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان همزمان با پیگیری پروژههای مرتبط بازسازیها؛ اجرای پروژههای جاری از جمله خانههای استیجاری و نهضت ملی مسکن را هم ادامه میداد و دنبال میکرد.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: کارسازیهای پروژه خانههای استیجاری انجام شده و تفاهمنامهها و تملک املاک در برخی از مناطق انجام شده و به دلیل حمله صهیونیستی- آمریکا نتوانستن وارد فاز ثبت درخواست متقاضیان شویم و به زودی ثبت درخواست آغاز میشود.
مسعودی تاکید کرد: در ۴٠ روز گذشته اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن متوقف نماند و هم اقدامات مالی و هم کارگاههایی عمرانی هم فعال بودند البته طبق تمام سنوات گذشته در ایام نوروز کارگرهای علمیات عمرانی به تعطیلات نوروزی میروند اما همچنان پروژهها در جریان بوده و افتتاحهای ماههای آینده در موعد مقرر انجام خواهد شد.