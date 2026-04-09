پیشتازی فولاد مبارکه در تولید، صادرات و سرمایهگذاری فناورانه
زرندی با اشاره به عملکرد فولاد مبارکه در سالهای اخیر بیان کرد: پیش از اتفاقات اخیر، فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکننده فولاد کشور بود و حدود یکسوم تولید فولاد ایران را بر عهده داشت.
به گزارش ایلنا، زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود محدودیتهای مربوط به برق، آب و گاز، بیشترین میزان تولید ثبت شد و حدود یک میلیارد دلار صادرات انجام گرفت که ارز حاصل از آن به بانک مرکزی تحویل داده شد تا در مدیریت واردات کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین از اجرای پروژههای گسترده در کشور خبر داد و گفت: در مجموع بیش از هفت میلیارد دلار پروژه در سراسر ایران تعریف و اجرا شده است. به این جمعبندی رسیدهایم که صنعت فولاد میتواند در ایجاد عدالت اقتصادی در کشور نقش مهمی ایفا کند و در همین راستا سرمایهگذاری گستردهای در حوزه فناوری انجام دادهایم.
ادامه مسیر صنعت فولاد با تکیه بر توان داخلی
مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به حملات به این مجتمع اظهار کرد: اتفاق بدی برای ما رخ داد و متاسفانه ما در دو مرحله مورد تهاجم قرار گرفتیم و نخست وزیر خبیث رژیم صهونیستی هم اعلام کرد که ظرفیت فولاد و توان ارزآوری ایران را میخواهم نابود کنم.
وی اضافه کرد: با توجه به حملات دشمن به کشور، ما آمادگی داشتیم و میدانستیم که آنها دنبال نقاط قوت و قدرت ایران بودند اما با خود گفتم که از زمانی که ما به این جمع بندی رسیدیم که ما توان تولید تکنولوژی فولاد را داریم و در این زمینه وارد شدیم مورد خشم آن ها بودیم. تولید در نقاط مختلف کشور ادامه دارد و با قدرت مسیر خود را دنبال میکنیم.
پشتیبانی گسترده خانواده فولاد از مسیر بازسازی و تولید
زرندی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختها نیز گفت: برای حل برخی مشکلات زیرساختی از جمله کمبود آب، پروژههای انتقال آب در دستور کار قرار گرفت. در حوزه گاز نیز سرمایهگذاریهایی انجام دادیم تا در کنار دولت به تقویت زیرساختهای انرژی کشور کمک کنیم.
وی با بیان اینکه پس از حادثه اخیر حمایت گسترده کارکنان و همکاران صنعت فولاد شکل گرفت، گفت: پس از آن حادثه، تعداد زیادی از همکاران پیام دادند و اعلام کردند که در کنار مجموعه هستند و برای بازسازی و ادامه مسیر تلاش خواهند کرد. این همراهی از سوی کارکنان، بازنشستگان و فعالان صنعت فولاد بسیار ارزشمند بود.
مدیرعامل فولاد مبارکه ادامه داد: از همان لحظات نخست، برنامهریزی برای مدیریت شرایط آغاز شد. یکی از محورهای مهم، معرفی بهتر ظرفیتها و توانمندیهای فولاد مبارکه به مردم و همچنین ادامه فعالیتهای فناورانه و صنعتی بود.
وی افزود: امروز حدود ۱۳۰۰ شرکت با فولاد مبارکه همکاری دارند و نزدیک به ۱۰۰ شرکت نیز زیرمجموعه مستقیم این مجموعه هستند. علاوه بر این، صدها شرکت در صنایع مختلف از جمله خودروسازی و لوازم خانگی در زنجیره این صنعت فعالیت میکنند.
زرندی خاطرنشان کرد: تصور دشمنان این است که با ضربه زدن به این مجموعه، این زنجیره از هم میپاشد؛ در حالی که چنین نخواهد شد و این صنعت با اتکا به توان داخلی مسیر خود را ادامه میدهد.