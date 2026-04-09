بازگشت واحدهای صنعتی آسیبدیده به چرخه تولید با کمترین وقفه
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران از اجرای طرحهای حمایتی برای احیای واحدهای صنعتی آسیبدیده و بازگشت آنها به چرخه تولید با کمترین وقفه، خبر داد.
به گزارش ایلنا، جمال علیرضاپور در بازدید مسئولان از واحدهای تولیدی آسیبدیده شهرک صنعتی شمس آباد، گفت: در کنار حمایتهای مالی، پشتیبانی فنی و مشاورهای نیز برای بازگشت سریع واحدهای تولیدی آسیبدیده در دستور کار قرار دارد.
عسکری، معاون اقتصادی استاندار تهران نیز در این بازدید با توجه به اهمیت رسیدگی به مسائل واحدهای آسیبدیده، اظهار داشت: بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید، اولویت اصلی ما است و همه دستگاههای اجرایی باید برای تحقق این هدف، همکاری کنند.
گفتنی است، اعضای هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد در بازدید اخیر از واحدهای آسیبدیده، بر همکاری نزدیک با همه دستگاههای مربوطه برای سرعت در اجرای مصوبهها تأکید کردند.
در پایان این بازدید، بر لزوم تشکیل کارگروههای تخصصی برای پیگیری مداوم وضع واحدهای آسیبدیده و اجرای عملی راهکارهای حمایتی، توافق شد.