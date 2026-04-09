سخنگوی وزارت صمت در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد:
جزییات بسته حمایتی از صنایع آسیبدیده در جنگ
سخنگوی وزارت صمت از ابلاغ بخشنامه بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ به ادارات کل صنایع استانها خبر داد و گفت: طبق بخشنامه، همه صنایعی که مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و مجوز از وزارت صنعت دارند و در جنگ اخیر به صورت مستقیم آسیب دیدهاند، میتوانند به ادارات کل صنایع استان خود مراجعه کنند.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «برای بازسازی صنایع آسیبدیده چه اقداماتی صورت گرفته است؟» گفت: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروتکلی را تنظیم کردیم. طبق این پروتکل، واحدهایی که مستقیما از جنگ اخیر آسیب دیدهاند باید به ادارات کل صنایع در استان خود مراجعه کنند.
تعیین تکلیف ساز و کار حمایت از واحدهای آسیبدیده براساس نظر کارشناس رسمی
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح ادامه این فرایند، گفت: تشکیل پرونده برای واحدهای آسیبدیده در ابتدا براساس خود اظهاری مالک آن واحد است. واحدها خود میزان و نوع خسارتها را اعلام میکنند، آنگاه، ادارات کل صنایع در هر استان، یک یا دو کارشناس رسمی برای بررسی خوداظهاری به واحد مربوطه میفرستد.
زارعی در پاسخ به این سوال که «آیا بازرسی کارشناسان از واحد مربوطه، هزینهای خواهد داشت؟» گفت: خیر، کارشناس رسمی پولی دریافت نخواهد کرد. آنگاه میزان خسارت براساس نظر و تایید کارشناس رسمی برای معاونت برنامهریزی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ارسال میشود. تمام این موارد در معاونت برنامهریزی وزارتخانه جمعبندی شده و آنگاه چگونگی ساز و کار حمایت از واحد مربوطه تعیین تکلیف میشود.
نوع و میزان حمایت از واحدهای آسیبدیده در جنگ
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مراجعه صاحبان واحدهای آسیبدیده به ادارات کل صنایع در هر استان، حضوری است، در مورد آغاز بررسی واحدها گفت: این پروتکل چند روز گذشته به استانها ابلاغ شده است؛ اما هنوز گزارشی از واحدی به معاونت برنامهریزی ارسال نشده است.
زارعی در پاسخ به این سوال که «میزان و نوع حمایت از واحدهای آسیبدیده سقف و کفی دارد؟» گفت: برای مشخص شدن نوع و میزان حمایت از هر واحد، باید نظرات کارشناس رسمی به واحد برنامهریزی وزارت صنعت ارسال شود. آنگاه در این ستاد، جمعبندی خواهد شد که حمایت چگونه باشد.
کدام صنایع مشمول بسته حمایتی آسیبدیدگان از جنگ میشوند؟
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه این حمایت شامل کدام صنایع میشود؟ گفت: طبق بخشنامه، همه صنایعی که مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و مجوز از وزارت صنعت دارند و در جنگ اخیر به صورت مستقیم آسیب دیدهاند، میتوانند به وزارت صنعت مراجعه کنند.
زارعی در مورد آسیب مستقیم به واحدها توضیح داد: منظور از آسیب مستقیم به واحدها، واحدهایی است که به آنها موشک ازسوی دشمن اصابت کرده باشد یا موشک به واحدی اصابت کرده و واحدهای اطراف آن آسیب دیده باشند.
واحدهایی که کاهش فروش داشتهاند مشمول بخشنامه آسیبدیدگان نیستند
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که «آیا واحدهایی که در جنگ اخیر کاهش فروش نیز داشتهاند شامل این بسته حمایتی میشوند یا خیر؟» گفت: این واحدها در این بخشنامه لحاظ نشدهاند اما این موضوع هم در حال بررسی است.
زارعی خاطرنشان کرد: برای صنایعی که در جنگ اخیر کاهش فروش داشتهاند هم ساز و کاری برای حمایت تعیین میکنیم. این واحدها نیز به عنوان واحدهای تبعی آسیبدیده از جنگ مورد حمایت قرار خواهند گرفت.