یک کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با ایلنا بررسی کرد؛
پیامدهای جنایات جنگی در عصر حاضر/ حمله به زیرساختها بی پاسخ نمیماند
یک استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران، به تشریح ماهیت دشمن در عرصه بینالملل پرداخت و ضمن انتقاد شدید از رویکرد غیرانسانی و نقض قواعد جنگ توسط برخی قدرتهای جهانی، به پیامدهای مخرب این اقدامات اشاره کرد.
حسن مرادی, استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران در گفتگو با ایلنا در خصوص تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و حمله به زیرساختهای فولادی و نفتی اظهار کرد: ما در برهه کنونی با یک دشمن انسانستیز مواجه هستیم، دشمنی که الفبای انسانیت، قواعد جنگ و حقوق بشر دوستانه را نمیداند.
وی افزود: البته قطعاً در آمریکا افراد فرهیخته فراوانی هستند، حتی ممکن است در قوای نظامیشان نیز افراد فهمیدهای باشند، اما راس هرم قدرت، فردی است که بویی از انسانیت نبرده، سواد سیاسی ندارد، بسیار آدم بیسوادی و لمپنی است.
مرادی ادامه داد: این فرد به هر دلیل، با سرمایه نجومی که داشته، رئیسجمهور یکی از قویترین و گستردهترین حکومتهای دنیا شده و فکر میکند خدای عالم است، در حالی که هیبت و هیمنه او در همان روزهای اول فرو ریخت و از بین رفت.
مرادی اظهار کرد: در اولین روز حمله به ایران تعمداً مدرسه دخترانه را هدف قرار دادند، ولی اگر اشتباه بود، چرا برای بار دوم و سوم بمباران کردند؟
وی افزود: از همان روز اول جنگ، رهبر یک کشور که یک وجهه مذهبی و قداست مذهبی دارد، قطع نظر از جایگاه سیاسی او، به شهادت رسانده شد. این موضوع نشان میدهد که اینها فهمی از انسانیت و قواعد انسانی در جنگ ندارند.
تکرار جنایت در عراق
مرادی با ذکر نمونهای از تاریخ معاصر، بیان کرد: همانطور که در ویتنام حدود ۳۰ سال جنگیدند و به نتیجه ای نرسیدند و میلیونها انسان را قتل عام کردند، در عراق نیز وقتی قوای صدام تسلیم شد و دستش را بالا برد، علیرغم اعلام تصمیم صدام و تسلیم نیروهایش، یک لشکر یا چند لشکر صدام که بیشتر پرسنل آن شیعه بودند، یعنی بیش از ۲۰۰ هزار نفر، قتل عام شدند. اینها فقط با آدمهای بدون سلاح که داشتند از معرکه فرار میکردند و در حال تعقیب بودند، این کار را کردند؛ جنگ تمام شده بود و اینها را قتل عام کردند.
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران افزود: ما با دشمنی اینچنینی طرف هستیم؛ دشمنی که دو سال است در غزه مشغول قتل عام است و هدفش هم نوزاد، کودک، خانوادهها و زن و بچه مردم است.
وی در ادامه افزود: علیرغم کمیته صلحی که راهانداختند، متاسفانه دیدیم که تنها بر روی کاغذ صلح شد و هیچ کمکی به فلسطین نکردند. تنها کاری که کردند این بود که روزی ۳۰ نفر کشته به به ۱۰ نفر رسید و فقط تعداد را کم کردند، ولی شرایط همان بود و گذرگاهها بسته شدند.
دعوت از ملت و کنگره آمریکا برای استیضاح
مرادی خطاب به ملت آمریکا گفت: ضرورت دارد تا ملت آمریکا اعم از تحصیلکردهها و فرهیختگان و کنگره آمریکا ترامپ را استیضاح کنند.
در ادامه مرادی به تهدیدات مربوط به زیرساختها و واکنش متقابل پرداخت و افزود: در بحث زیرساختها ما به آنها هشدار دادیم که اگر زیرساختهای ما مورد تعرض قرار گیرد، ما زیرساختهای شما را خواهیم زد و آن بخش از سرمایهگذاری آمریکا در کشورهای عربی را هدف قرار خواهیم داد.
وی با اشاره به نیروگاههای تولید برق در اسرائیل، توضیح داد: اسرائیل حدود ۱۹ نیروگاه دارد و برخی از آنها بیش از ۲۰ درصد تولید برق را تأمین میکنند و اگر ما بتوانیم این نیروگاهها را هدف قرار دهیم، ۲۰ درصد برقشان از بین خواهد رفت.
مرادی همچنین به تأثیر حملات به تأسیسات آب شیرینکن در کشورهای عربی اشاره کرد و گفت: اگر نیروگاههای آنها را بزنیم، آب شیرینکنهایشان از کار میفتد، در حالی که ۷۰ تا ۸۰ درصد آب مورد نیازشان از این طریق تأمین میشود. در صورت حمله به زیرساختهای کشور، ایران نیز آب شیرینکنهای آنها را هدف قرار میداد و آنها با قحطی و فلاکت مواجه میشدند.
او تأکید کرد: ما به عنوان یک کشور مسلمان نمیخواهیم این اتفاق بیفتد، اما حمله به زیرساختهای ما، عمل متقابل را به دنبال دارد. در این درگیری، رژیم صهیونیستی و شیخکهای خلیج فارس بیشترین زیان را خواهند دید، هرچند برای ما نیز هزینه خواهد داشت، اما نه به اندازهی آنها.
مرادی در پایان خاطرنشان کرد: دیر یا زود این جنگ باید خاتمه پیدا میکرد و همه میدانند که برنده این بازی در شرایط فعلی، ما هستیم، نه آنها.