تسریع عبور کشتیهای باری با اولویت کالاهای اساسی از تنگه هرمز
انجمن غلات ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: تمام کشتیهای جمهوری اسلامی ایران حامل کالاهای اساسی با گشایش ایجادشده میتوانند امروز با اولویت از تنگه هرمز عبور کنند.
به گزارش ایلنا، انجمن غلات ایران در اطلاعیهای تأکید کرد که جهادگران عرصه اقتصاد، حمیت و غیرت خود را بهکار گرفتند تا دشمنان متجاوز در جنگ اقتصادی نیز از کرده خود پشیمان شوند.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه محدودیتی برای عبور کالاهای اساسی از تنگه هرمز پیش از این هم نبود؛ ولی با توجه به گشایشهای ایجادشده تمام کشتیهای حامل کالاهای اساسی ایران با هماهنگی میتوانند امروز با اولویت از تنگه هرمز عبور کنند و تخلیه شوند.