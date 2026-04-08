در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
هیچ توقفی در واردات غلات نداشتیم/ ذخایر مناسبی برای تولید روغن داریم
دبیر انجمن غلات ایران با بیان اینکه ذخایر مناسبی از غلات برای تولید فرآوردههای دامی و روغن در کشور داریم، گفت: حتی اگر جنگ ادامه یابد هیچ نگرانی تا ۴ ماه آینده برای تامین این کالاها نیست.
محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «اگر دوباره جنگ ادامه یابد چقدر ذخایر غلات برای تولید فرآوردههای دامی ازجمله مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و شیر و همچنین روغن وجود دارد؟» گفت: با توجه به گشایشهای ایجاده شده در ثبت سفارش و واردات کالا ازسوی وزارت جهاد کشاورزی، بار مناسبی از نهادهها و غلات توسط بخش خصوصی وارد کشور شود؛ بنابراین هیچ نگرانی تا ۴ ماه آینده برای تامین این کالاها نیست و به اندازه کافی در کشور وجود دارد تا اخلالی در تولید فرآوردههای دامی ازجمله مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، شیر و روغن برای مردم به وجود نیاید.
ذخایر مناسبی برای تولید فرآوردههای دامی و روغن داریم
دبیر انجمن غلات ایران با بیان اینکه تجار و بازرگانان کشور در حوزه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در تمام ایام نوروز و دوران جنگ به عنوان سرباز این کشور در سنگر تامین امنیت غذایی به نحو احسن فعالیت کردند، گفت: با توجه به گشایشهای ایجادشده در ثبت سفارش و واردات کالاهای اساسی، حجم زیادی از غلات و نهادههای دامی و دانههای روغنی وارد کشور شود.
جعفری ادامه داد: بنابراین هیچ نگرانی تا ۴ ماه آینده برای تامین این کالاها نیست و به اندازه کافی در کشور وجود دارد تا اخلالی در تولید فرآوردههای دامی ازجمله مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، شیر و روغن برای مردم به وجود نیاید.
عبور کشتیهای حامل کالاهای اساسی از تنگه هرمز
دبیر انجمن غلات ایران در مورد عبور کشتیهای حامل کالاهای اساسی از تنگه هرمز، گفت: کشتیهای حامل کالاهای اساسی برای کشور از تنگه هرمز نیز تردد میکنند و مشکلی در این خصوص نداریم.
جعفری ادامه داد: هرچند با توجه به افزایش هزینههای حمل و ناامنیهایی که در خلیج فارس از طرف دشمن وجود دارد، کشتیها برای ورود به کشور تعلل میکنند، ولی با تدابیری که اندیشیده شده تامین کالا به صورت مستمر در حال انجام است.
هیچ توقفی در واردات غلات نداشتیم
دبیر انجمن غلات ایران گفت: همکاران ما نسبت به واردات نهادههای دامی و دانههای روغنی و مواد مورد نیاز تولید کالاهای اساسی اقدام کردهاند.
جعفری خاطرنشان کرد: تجار و بازرگانان هنوز مطالباتی بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از دولت دارند که زودتر پرداخت شود؛ اما درمجموع هیچ توقفی در واردات وجود ندارد و واردات غلات مستمرا انجام میشود.