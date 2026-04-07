به گزارش ایلنا، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: تاکنون بیش از ۸۴ درصد معرفی شده‌ها از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای دریافت تسهیلات ودیعه اسکان موقت جنگ، به بانک مسکن معرفی شده‌اند و فرآیند پرداخت تسهیلات به واجدان شرایط آغاز شده است.

طاهرخانی گفت: براساس گزارش ارائه شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اطلاعات ثبت شده در خصوص پرداخت تسهیلات در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن «تم»، از چهارشنبه هفته گذشته تاکنون بیش از ۷۰۰ نفر از آسیب دیده‌های ناشی از جنگ برای دریافت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که از این تعداد حدود ۳۰۰ متقاضی اقدام به ثبت درخواست و ۲۵۶ نفر اقدام به اعلام و تعیین شعبه برای دریافت تسهیلات کرده‌اند. تاکنون حدود ۴۰ مورد از سوی شعب بانک مسکن اعلام پذیرش شده و پرداخت تسهیلات ودیعه به متقاضیان نیز آغازشده است که امیدواریم تا پایان هفته فرآیند پرداخت تسهیلات به بخش قابل توجهی از این متقاضیان انجام شود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه اسکان موقت، مشمول واحدهای تخریبی و واحدهای غیر قابل سکونت ناشی از جنگ خواهد شد و به تشخیص بنیاد مسکن به واجدان شرایط تعلق می گیرد.

طاهرخانی گفت: لازم است ضمن ارتباط با مدیران شعب بانک‌ها موضوع پرداخت هر چه سریعتر این تسهیلات به خانوارهای آسیب دیده ناشی از جنگ مورد تاکید و پیگیری قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه به منظور جبران هرچه سریعتر خسارت‌های جنگ در فرآیند بازسازی و تعمیرات واحدهای آسیب دیده موارد و مشکلات با جدیت در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: مصوبه بازسازی مسکن در وزارت راه و شهرسازی تدوین و برای ارائه به هیات دولت آماده شده است که پس از تصویب در هیات دولت برای تسهیل و تسریع امر بازسازی، تعمیرات و خسارت‌های جنگ ابلاغ خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مشارکت و بسیج مردمی در امر تعمیرات و بازسازی واحدهای آسیب دیده، در کنار اقدامات دولت و مسئولان، جلب همکاری صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ به فرآیند بازسازی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی را از راهکارهای سرعت بخشی به فرآیند بازسازی عنوان کرد.

توسعه سامانه تم برای رهگیری خسارت‌ها و اقدامات بازسازی

طاهرخانی از توسعه سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن «تم»، در قالب استقرار یک داشبورد نرم‌افزاری در این سامانه برای رهگیری برخط آخرین وضعیت و موقعیت واحدهای خسارت دیده و اقدامات مربوط به تعمیر و بازسازی آن‌ها بر روی نقشه محلات و مناطق، خبر داد.

به گفته وی این داشبورد سامانه‌ای، موقعیت دقیق واحدهای خسارت دیده، میزان خسارت وارد شده به آن‌ها، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات، آخرین وضعیت تعمیرات و بازسازی و ... را به صورت برخط، مستندسازی می‌کند.

تاکید بر پیشبرد طرح‌های ملی مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از زحمات مدیران ستادی و استانی در پیگیری موضوعات مربوط به بازسازی و تعمیرات واحدهای آسیب دیده از جنگ، بر ضرورت پیشبرد طرح‌های ملی مسکن و پروژه‌های مسکن حمایتی به طور همزمان تاکید کرد.

طاهرخانی با اشاره به برنامه افتتاحات اردیبهشت ماه پروژه‌های مسکن حمایتی گفت: انتظارات مردم در این حوزه نیز باید پاسخ داده شود و در این زمینه نیز همزمان با امر بازسازی و تعمیرات واحدهای آسیب دیده لازم است فعالیت‌ها با جدیت دنبال شود.

