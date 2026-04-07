تولید مواد غذایی در اولویت است/ تغییر استراتژی در تامین مواد اولیه

رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «شرایط تولید کالاهای اساسی با وجود جنگ چگونه است؟» گفت: بخشی از مواد اولیه تولید کالاهای اساسی در کشور، داخلی است که از محل کشت داخلی یا تولید محصولات داخلی به عنوان مواد اولیه تامین می‌شود. بخش دیگری از مواد اولیه نیز وارداتی است که بخش عمده‌ای از واردات این مواد، طبق برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل انجام شده بود، وارد و ذخیره شده است.

تداوم واردات مواد اولیه کالاهای اساسی

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به تداوم واردات مواد اولیه کالاهای اساسی و صنایع غذایی به کشور، گفت: واردات مواد اولیه کالاهای اساسی طبق معمول انجام می‌شود و ثبت سفارش و واردات آن ادامه دارد.

عزیزپور افزود: از طرفی، با توجه به شرایط آب و هوایی و ترسالیِ امسال، کشت داخلی نسبت به سال‌های گذشته شرایط مطلوب‌تری دارد و به همین دلیل، در مورد تامین مواد اولیه و تولید داخل نگرانی نداریم.

تغییر استراتژی در تامین مواد اولیه در شرایط اضطراری

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: ممکن است به دلیل شرایط خاص و اضطراری، نیاز باشد که واردات برخی مواد اولیه تولید کالاهای اساسی افزایش یابد یا تامین آن از طریق کالاهای جایگزین صورت گیرد که طبق برنامه، این کار صورت خواهد گرفت.

عزیزپور در مورد ذخایر کالاهای اساسی نیز گفت: ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، مناسب است. بخشی از مواد اولیه نیز توسط بخش خصوصی وارد می‌شود. ذخایر مواد اولیه تولید کالاهای اساسی تا چند ماه آینده تامین شده و بنابراین تا چند ماه آینده، مواد اولیه کافی را در اختیار داریم.

تولید مواد غذایی و کالاهای اساسی در اولویت است

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به حمله دشمن به برخی پتروشیمی‌‎ها، آیا بسته‌بندی مواد غذایی با مشکلی روبرو شده است؟» گفت: مشکلی در بسته‌بندی مواد غذایی نداریم و حتی اگر مواد اولیه بسته‌بندی مواد غذایی در داخل با مشکلی هم در آینده مواجه شود، می‌توانیم همانند سایر کشورهایی که این مواد را وارد می‌کنند، اقدام به واردات آن کنیم.

عزیزپور افزود: برای تامین مواد اولیه بسته‌بندی محصولات، یکسری مواد پتروشیمی و محصولات فولادی نیاز است. بنابراین، بسته‌بندی مواد غذایی و کالاهای اساسی باید در اولویت وزارتخانه‌ها قرار گیرد تا تامین آنها برای صنایع غذایی به موقع انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ما تاکنون در حوزه مواد اولیه بسته‌بندی صددرصد خودکفا بودیم. حتما برای بسته‌بندی صنایع غذایی تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد؛ ولی اگر کوچک‌ترین کمبودی هم باشد می‌توان آن میزان کمبود را از طریق واردات تامین کرد. بنابراین مشکلی در تولید کالاهای اساسی به وجود نخواهد آمد.

