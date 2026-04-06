قیمت دلار و یورو امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در مرکز مبادله

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۳۸ هزار ۴۵۶ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۷ هزار و ۲۰۹ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۵۹ هزار و ۵۹۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۵۸ هزار و ۱۶۲ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۳۶۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۷۲۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۷۰۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۱۱۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۹ هزار و ۹۹۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۴۹۲ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۷۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۶ هزار و ۷۶۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۵ هزار و ۹۸۴ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۱ هزار و ۶۴۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۰ هزار و ۸۱۶ تومان است.

انتهای پیام/