قیمت دلار و یورو امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در مرکز مبادله

قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۳۸ هزار و ۴۵۶ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۵۹ هزار و ۵۹۸ تومان است.

به گزارش ایلنا،  امروز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۳۸ هزار ۴۵۶ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۷ هزار و ۲۰۹ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۵۹ هزار و ۵۹۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۵۸ هزار و ۱۶۲ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۳۶۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۷۲۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۷۰۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۱۱۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۹ هزار و ۹۹۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۴۹۲ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۷۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۶ هزار و ۷۶۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۵ هزار و ۹۸۴ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۱ هزار و ۶۴۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۰ هزار و ۸۱۶ تومان است.

