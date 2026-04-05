وزیر نیرو:

برق مازاد داریم و می‌توانیم نیاز مردم را تامین کنیم

وزیر نیرو گفت: در حال حاضر تأمین برق تمام مراکز حساس کشور انجام می‌شود و حتی برق مازاد نیز در اختیار داریم و می‌توانیم نیاز مردم را تأمین کنیم اما توصیه می شود مردم از اسراف و از مصرف غیرصحیح پرهیز کنند.

به گزارش ایلنا، عباس علی آبادی وزیر نیرو طی گفت‌وگویی اظهار کرد: تمام مراکز حساس کشور تأمین برق می‌شوند و تا این لحظه باید گفت ما برق مازاد داریم و می‌توانیم نیاز مردم را تأمین کنیم.

 

وی در عین حال تأکید کرد: البته به این معنا نیست که اسراف کنیم.

علی‌آبادی ادامه داد: من همواره و همیشه به مردم عزیزمان توصیه دارم که این کالاهای با ارزش را که با زحمت واقعاً به دست می‌آیند، بهینه مصرف کنند.

وزیر نیرو افزود: توصیه می شود مردم از اسراف و از مصرف غیرصحیح پرهیز کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
