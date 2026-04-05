وزیر نیرو:
برق مازاد داریم و میتوانیم نیاز مردم را تامین کنیم
وزیر نیرو گفت: در حال حاضر تأمین برق تمام مراکز حساس کشور انجام میشود و حتی برق مازاد نیز در اختیار داریم و میتوانیم نیاز مردم را تأمین کنیم اما توصیه می شود مردم از اسراف و از مصرف غیرصحیح پرهیز کنند.
به گزارش ایلنا، عباس علی آبادی وزیر نیرو طی گفتوگویی اظهار کرد: تمام مراکز حساس کشور تأمین برق میشوند و تا این لحظه باید گفت ما برق مازاد داریم و میتوانیم نیاز مردم را تأمین کنیم.
وی در عین حال تأکید کرد: البته به این معنا نیست که اسراف کنیم.
علیآبادی ادامه داد: من همواره و همیشه به مردم عزیزمان توصیه دارم که این کالاهای با ارزش را که با زحمت واقعاً به دست میآیند، بهینه مصرف کنند.
وزیر نیرو افزود: توصیه می شود مردم از اسراف و از مصرف غیرصحیح پرهیز کنند.